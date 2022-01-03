COVID-19’dan Komaya Giren Hasta Viagra’yla Hayata Döndü

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle 28 gün boyunca komada kalan bir hemşire, son çare olarak verilen yüksek dozda Viagra ile yeniden hayata döndü. Koronavirüste henüz deneysel bir tedavi olan Viagra, İngiltere’de yalnızca deneysel tedavileri kabul eden hastalara uygulanıyor.

2019 yılının aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, günümüzde her gün yüzbinlerce vakada tespit edilmeye devam ediyor. Bugüne kadar tüm dünyada 5 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olurken, virüse karşı gelişmiş bir tedavi bulma arayışı da sürüyor. Geçtiğimiz günse Birleşik Krallık’ta koronavirüs tedavisi konusunda tartışma yaratan ilginç bir olay yaşandı.

Birleşik Krallık’ta 31 Ekim’de koronavirüs testi pozitif çıkan bir Monica Almeida isimli hemşire, tat ve koku alma bozukluğundan mustarip oldu ve hastalığının dördüncü gününde kan öksürmeye başladı. Bir sonraki gün oksijen seviyelerinde düşüş yaşayan hemşire, ilk etapta hastaneden herhangi bir ilaç yazılmadan gönderilirken sonrasında nefes alamamaya başladı ve yeniden hastaneye döndü. 9 Kasım günü hastaneye kaldırılan hemşire, 16 Kasım günü komaya girdi.

Hayatını kurtaran ilaç viagra oldu:

Erektil disfonksiyona karşı kullanılan Viagra, hemşireyi hayata döndürmek için kullandıkları son çare oldu. 37 yaşında komada yatan hemşirenin solunum cihazının kapanmasına 3 gün kala doktorlar, henüz etkinliği kanıtlanmamış deneysel bir tedaviye başvurma yoluna gittiler. 28 gün boyunca komada kalan Monica Almeida’ya yüksek dozda Viagra verildi.

Komaya girmeden önce deneysel tedavi yöntemlerini kabul ettiği açıklanan Monica, yüksek dozda Viagra sayesinde yeniden nefes alabilmeyi başardı ve 14 Aralık tarihinde komadan çıktı. Monica, yaptığı açıklamada kendisinin ‘küçük Noel mücizesi’ olarak nitelediği bu olay hakkında “Doktor bana Viagra olduğunu söyledi, ben de şaka yaptığını sandım ve güldüm ama o ‘Hayır, gerçekten yüksek dozda Viagra aldın.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Viagra, kan damarlarını genişleterek hava yollarını açıyor. Bilim insanları, Viagra’nın kandaki oksijen seviyelerini artırabilen nitrik oksitle aynı şekilde kullanıp kullanılamayacağını belirlemek için testler yapmaya devam ediyorlar. İngiltere’de deneysel tedavi yöntemlerini kabul eden hastalara Viagra verilebiliyor.