Frida Kahlo Müzesi, 24 Saatliğine İnternetten Ziyarete Açık

20. yüzyılın belki de en meşhur kadın sanatçısı olan Frida Kahlo’nun evi daha sonra müze haline getirilmişti. Frida Kahlo Müzesi, koronavirüs salgını döneminde ziyaret etmek isteyenler için 24 saatliğine sanal gezintilere açıldı.

Geçtiğimiz yüzyılın en önemli kadın sanatçıları arasında kabul edilen Frida Kahlo, dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip. Bu gizemli ve tutkulu kadına adanmış olan bir de müze bulunuyor. Frida Kahlo Müzesi, gerçek adıyla La Casa Azul adlı müze sanatçının bir dönem yaşadığı eviydi.

Frida Kahlo aslen büyük bir ressamdı. 1925’te geçirdiği kazanın ardından omurgası ve bacakları ağır hasar gören sanatçı, 1928 yılında ise yüzyılın en fırtınalı ve tutkulu aşklarından birini yaşayacağı Diego Rivera ile karşılaşmıştı.

Kahlo Müzesi internetten gezilebiliyor

Frida Kahlo, rahatsızlığının da etkisiyle genellikle kendi portreleri üzerinde çalıştı. Yatağının başındaki aynadan yansıyan görüntüleri, Frida’nın tualinde ölümsüz birer esere dönüşüyordu. Diego Rivera ise Frida’nın “Kadın vücudu ve dişiliği ile ilgili tüm tabuları yıktığını” söylüyordu.

İkisi de sanatçı olan çift 1929’da dünya evine girerken, birlikte yaptıkları yolculuklarda Picasso, Kandinsky gibi isimlerle de tanıştılar. Bu iki sanatçı arasındaki aşk, Diego Rivera’nın baldızıyla ilişki yaşaması üzerine sonlandı ve ikili boşandı. 1940’ta ise tekrar evlendi ve Kahlo vefat edene kadar beraber yaşadılar.

Sanatseverlerin Meksika’da uğrak noktalarından biri, bu fırtınalı ve yaratıcı aşka ev sahipliği de yapmış olan La Casa Azul oldu. Mavi Ev anlamına gelen bu ev, ismine yakışır bir müze haline getirilirken Kahlo’nun eserleri ile süslendi. Ev şimdi 24 saatliğine internetten gezintiye açıldı.

Kahlo’nun hayatı dijital ortamda

Müze, 360 derece sanal turla gezintiye açıldı. Müzede 22 bin belge, 6500 fotoğraf, çok sayıda dergi, yayın, kitap bulunuyor. Tabii pek çok çizim ve tablo da müzede ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Ayrıca Frida Kahlo’ya ait oyuncaklar, kıyafetler, eşyalar da müzede sergileniyor.

1904 yılında Kahlo’nun babası tarafından satın alınan ve taksit ödemeleri Rivera tarafından tamamlanan evi 24 saatliğine internetten gezmek mümkün. Bu sanal turun tadını çıkarmak için tek yapmanız gereken ise bağlantıya tıklamak.