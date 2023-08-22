Kripto para camiasının en yeni trendi "friend.tech". Peki sosyal medya hesaplarının hisse senedi gibi alınıp satılmasını sağlayan bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor ve neden uzak durulması gerekiyor?

Kripto para piyasalarındaki trendler büyük bir hızla değişiyor. Hatırlayın; uzak geçmişte Ethereum tabanlı projeler gündeme bomba gibi düşüyordu. Sonrasında ise NFT ve metaverse odaklı projeler popüler hale geldi. Son dönemlerde ise yapay zekâ ve Web3 odaklı projeler konuşuldu. Şimdiyse kripto para piyasalarında yepyeni bir dönem başladı. "friend.tech" isimli sistem, son günlerde kripto para yatırımı yapan herkesin konuştuğu meselelerin başında geliyor.

Daha 10 Ağustos'ta kimilerine göre "devrim", kimilerine göre "merkeziyetsiz sosyal medya", kimilerine göre ise "ponzi" olarak nitelendirilen friend.tech, yatırımcıların içerik üreticiler aracılığıyla para kazanmalarını sağlıyor. Sistemin çok iyi bir şekilde reklam edilmesi ise yatırımcıların friend.tech'e olan ilgisinin artmasını sağladı. İlk 24 saatinde 30 binden fazla işlemin gerçekleştirildiği sistemde, 24 bin adet ETH'lik (1 ETH=1.662 dolar olduğunu düşünecek olursak sisteme giren para yaklaşık 40 milyon dolar) işlem yapılmış durumda. Üstelik friend.tech'e yatırılan para her geçen dakika biraz daha artıyor.

Peki friend.tech sistemi nasıl çalışıyor?

friend.tech'i kullanmak için, diğer her şeyden önce bir X -namıdiğer Twitter- hesabına sahip olmanız gerekiyor. friend.tech'te açtığınız hesap ile X hesabını entegre ettikten sonra da Coinbase’in "Base" isimli ağına en az 0.01 ETH (yaklaşık 16,62 dolar) yatırmanız gerekiyor. Bu işlemleri yaptığınızda, sisteme dahil olmuş oluyorsunuz. Peki friend.tech'e üye olduktan sonra nasıl para kazanılıyor?

İşte burada işler karmaşık bir hale gelmeye başlıyor. friend.tech'e giriş yaptığınız anda, takip ettiğiniz isimlerin X hesaplarının birer şirket olarak kabul edildiğini ve bunların hisse senetleri olarak pazarlandığını görüyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız. Webtekno'nun X hesabının halka arz edilmiş bir şirket olduğunu düşünün. Siz de isterseniz, Webtekno'ya yatırım yapıyorsunuz ve buradan para kazanma olasılığı yakalıyorsunuz.

Hisseler neye göre değer kazanıp kaybediyor?

friend.tech'in anlattığına göre bir hisse senedinin değer kazanması veya kaybetmesi, tamamen profilin durumuna bağlı. Diyelim bir bir profil oldukça popüler, etkileşimi fazla ve giderek daha fazla kişiye ulaşıyor. Böyle bir senaryoda hisse senedi değeri artış gösteriyor. Aksi durumda ise hisseler değer kaybediyor. Bu arada, sizin yaptığınız her işlemden hesap sahibinin yüzde 5 komisyon kazandığını söyleyelim. friend.tech ise her işlemden yüzde 10 komisyon alıyor.

Sistemin pazarlanması sırasında öne çıkarılan özelliklerden bir tanesi, doğrudan iletişim. Diyelim ki Webtekno'ya yatırım yapan kullanıcılardan bir tanesi sizsiniz. Böyle bir durumda bizimle hızlıca iletişime geçebiliyorsunuz. Bazı fenomenler, bunun devrim olduğunu savunuyorlar. Neticede yüz binlerce takipçisi olan hesapların kendilerine gönderilen DM'leri takip etmeleri oldukça zor. Bu yöntem ile iletişimin kolaylaşacağı söyleniyor.

friend.tech'in anlattığı her şey güzel: Peki gerçekten öyle mi?

Ekip kendine fazlasıyla güveniyor ve devrim yaratacağını düşünüyor. Ancak friend.tech sistemiyle ilgili bazı dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu söyleyelim. Daha dün, friend.tech'in hack'lendiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre 100 bin civarı kullanıcıya ait kişisel veriler ile cüzdan hesapları sızdırılmıştı. Ancak ekip, bunun bir sızıntı olmadığını çünkü friend.tech API'sini tarayan herkesin bu verilere ulaşabileceğini söyledi. Ekibe göre açığa çıkan veriler yatırımcı güvenliğini tehdit etmiyor.

İşin bir de uygulama boyutu var. friend.tech, mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen bir sistem ve henüz akıcı olarak çalışmıyor. Sosyal medyada yaptığımız taramalarda, pek çok kullanıcının donma ve çökme gibi sorunlardan muzdarip olduğunu görüyoruz. Hatta yaşanan sorunlardan kaynaklı olarak destekledikleri fenomenlerin gönderdiği özel mesajları göremeyenler bile bulunuyor. Öte yandan; X hesabınız ile friend.tech'i entegre ettiğiniz zaman, oldukça geniş bir erişim izni vermiş oluyorsunuz. friend.tech, sizin adınıza X'te paylaşımlar yapabiliyor.

Tüm bunlardan daha da tehlikeli bir şey var: friend.tech ekibi kimliğini gizliyor!

Diyelim ki sızdırılan veriler gerçekten önemsiz ve uygulamadaki sorunlar da beta sürüm kaynaklı. Yani her şey yolunda. Bu kez daha çarpıcı bir hususla karşılaşıyoruz. Öyle ki friend.tech ekibinde kim veya kimlerin olduğu bilinmiyor. Geliştirici ekip üyeleri, gerçek kimliklerini gizlemeyi tercih ediyorlar. Ayrıca projenin whitepaper'ı yok. Sitelerini kurcalarsanız, friend.tech'in ne olduğuna dair sağlıklı bir bilgi de bulamıyorsunuz. Ekiple ilgili tek bilinen, geçmişte TweetDAO ve Stealcam isimli batık projelerin başındaki ismin friend.tech'in de kurucusu olduğu...

friend.tech sizce devrim mi, sosyal ağ mı, yoksa ponzi mi? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...