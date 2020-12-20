Yeni dijital içerik platformu Gain'in, 30 Aralık 2020 tarihinden itibaren tüm mobil cihazlarda yayın hayatına başlayacağı açıklandı. Onlarca farklı içerikle izleyici karşısına çıkacak platformda birçok ünlü isim yer alacak.

Dijitalleşen dünyada, artık eskiyen televizyon kanallarının da bir noktada bu sürece uyum sağlaması gerekiyor. Bu noktada ülkemizde Netflix'in başı çektiği dijital yayın platformlarının sayısı her geçen gün artıyor. PuhuTV, BluTV ve son olarak Acun Ilıcalı'nın yakında hizmete girecek projesi Exxen'in ardından şimdiyse 'Gain' adlı yeni bir platform, yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor.

Milliyet'ten Sina Koloğlu'nun haberine göre Gözde Akpınar'ın sahibi olduğu Gain Medya'nın dijital platformu olacak Gain, onlarca orijinal içerikle farklı kitlelere hitap etmeyi hedefliyor. Platformun, 30 Aralık tarihinden itibaren tüm mobil cihazlarda hizmete gireceği aktarılıyor.

Gain'de neler olacak?

Aktarılanlara göre platformda onlarca farklı türde içerik bulunacak. Psikolojik gerilim türündeki 'Terapist' dizisi ile Engin Günaydın'ın senaryosunu ve başrolünü üstlendiği '10 Bin Adım', şimdiye dek açıklanan Gain içerikleri arasında yer alıyor.

Bunun dışında çektiği kısa videolar ile sosyal medyanın en tanınan isimlerinden biri olan Berk Keklik, müzik grubu Büyük Ev Ablukada ile Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın da platformda yer alacağı biliniyor.

Diğer isimler arasında Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mehmet Okur, Mirgün Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş, Bartu Küçükçağlayan ve Muhammet Uzuner yer alıyor.

Türkiye'nin yeni dijital yayın platformu Gain, 30 Aralık tarihinde tüm mobil cihazlarda yayında olacak. Platforma dair yeni detaylar ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.