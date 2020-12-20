Netflix'in Yeni Türk Filmi Azizler'den İlk Fragman Geldi

Netflix'in Türk yapımı yeni filmi olan ve yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler'in yer aldığı Azizler filminden ilk fragman geldi. Filmin senaristi de Bir Başkadır dizisi ile tanıdığımız Berkun Oya.

Netflix'in son yıllarda sayıları gittikçe artan Türk yapımı içeriklerine bir yenisi daha ekleniyor. Platforma son eklenecek Türk yapımı içerik Azizler adlı film olacak. Filmin kadrosunda önemli isimlerin yer aldığı dikkat çekiyor.

Bir başka ses getiren Netflix yapımı Bir Başkadır'da da imzası bulunan Berkun Oya tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Durul ve Yağmur Taylan üstleniyor. Filme ait ilk fragman da yayınlandı.

Kadrosu önemli isimlerle dolu

Filmin kadrosuna baktığımızda Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Fatih Artman, Binnur Kaya ve Öner Erkan gibi önemli isimlerin yer aldığı hemen dikkat çekiyor. Filmin vizyona giriş tarihi ise 8 Ocak 2021 olarak açıklandı.

Daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi büyük sükse yaratan projelerde de imzası bulunan Taylan Biraderler, bu filmle birlikte 2009 yılında gösterime giren Vavien'den tam 11 yıl sonra yönetmenliğe geri dönmüş olacak.

Filmin konusu ise "Gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz, hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile dört yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder… Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye, özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda, en çaresiz anında, karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar, ancak Aziz’in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar, Aziz’in hayatını büsbütün değiştirecektir." şeklinde açıklanıyor.

İlk fragman yayınlandı

Azizler fragmanı:

Filmin ilk fragmanında absürt mizah ile kara mizahın bir araya geldiğini görüyoruz. Hikayede iki Aziz, Haluk Bilginer ve Engin Günaydın hayata farklı açılardan bakan, farklı dertleri olan ve yolları birbiriyle kesişen iki karakter olarak göze çarpıyor.

Netflix'in son dönemde peş peşe gelen yerli yapımları arasında katılacak olan Azizler, oldukça keyifli ve güzel bir hikaye vaat ediyor. Filmin fragmanına aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.