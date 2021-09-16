Shang-Chi ve On Halka Efsanesi filmi ile birlikte Marvel'ın ilk Asyalı süper kahramanı olmayı başaran Shang-Chi, gelen olumlu yorumlara rağmen Çin'de vizyona giremeyebilir.

Marvel'in haklarını elinde bulundurduğu yüzlerce karakter arasından sıyrılan Shang-Chi, yeni dönemde kendi filmine kavuşan ilk kahramanlardan biri olmayı başarmıştı. İlk defa Asyalı bir kahramanın ekrana taşındığı film eleştirmenlerden de olumlu yorum almıştı.

Shangi-Chi ve On Halka Efsanesi filmi vizyona girmesine rağmen Çinli izleyiciler henüz filmi görme şansına erişemedi. Gelen haberlere göre dünyanın en büyük sinema pazarı olan Çin, bu filme izin vermeye hiç de sıcak bakmıyor.

Çin yönetimi filmi vizyona sokmayabilir

Çin'de hükümet yanlısı bazı sosyal medya kullanıcıları, filmin başrolünde yer alan Simu Liu'nun geçmişteki bazı içeriklerinde Çin'e hakaret ettiğini iddia ediyor. Asya devinin şu andaki politik durumunda bu tür suçlamalar yıldızın yasaklanmasına, başrolünde yer aldığı karakterin filmlerinin Çin'de gösterilmemesine neden olabilir.

Filmin Çin'de gösterime girmemesi Disney için büyük bir sorun oluşturabilir, zira Çin şu anda en büyük sinema pazarı konumunda bulunuyor. Öte yandan filmin ülkede gösterilmesi için de ciddi bir yatırım yapmış olan Disney, film boyunca Çin kültürünü sürekli olarak öne çıkarıyordu. Hatta filmi izleme şansı bulan Çinlilerin ya da Çin asıllı kişilerin yorumlarına göre film hakaret değil, aksine Çin kültürüne bir saygı duruşu yapıyor.

Çinliler filmi sevdi

Yorum yapan Çin vatandaşlarından biri, filmde Çin'e hakaret olabilecek bir şey görmediğini, Çin'e güzelleme gördüğünü söyledi. Bir diğer kullanıcı ise filmin Çin kültürünü Mulan'dan daha iyi aktardığını söyledi. Genel olarak filmdeki Çince kullanımını da takdir ettikleri görüldü.

Çin'de çifte vatandaş olan kişiler ülkeyi sömürmekle suçlanıyor ve genelde hain damgası yiyebiliyor. Ek olarak Liu'nun daha önce geçmişte Çin'deki kıtlıktan bahsettiği videolar da sorunlardan biri olarak gösteriliyor. Yine de sürecin sonucunda ne olacağını daha sonra göreceğiz.