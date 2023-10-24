Bugün Galatasaray ile Bayern Münih arasında Şampiyonlar Ligi karşılaşması gerçekleştirilecek. Peki Galatasaray-Bayern Münih maçı Exxden’den şifresiz ve ücretsiz nasıl izlenir?

Bugün, ülkemizdeki futbol tutkunları için önemli bir gün. Zira ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, dünyanın en iyi takımları arasında gösterilen Bayern Münih ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili olarak futbolseverlerin en çok merak ettikleri hususlardan bir tanesi de "Galatasaray - Bayern Münih maçı şifresiz nasıl izlenir?" sorusu.

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayın hakları, Acun Ilıcalı'nın çevrim içi dizi ve film platformu Exxen'de bulunuyor. Maçları yakından takip etmek isteyen vatandaşların, Exxenspor aboneliği satın almaları gerekiyor. Ancak bu durum, bu karşılaşma için geçerli olmayacak. Galatasaray - Bayern Münih maçını canlı izlemek isteyenler Exxen’den şifresiz ve ücretsiz bir şekilde maç yayınına ulaşabilecek.

Galatasaray-Bayern Münih maçı Exxen’den nasıl canlı izlenir?

Adım #1: Buradan Exxen'in sayfasına ulaşın.

Exxen'in sayfasına ulaşın. Adım #2: İsim ve e-posta adresinizi girin.

İsim ve e-posta adresinizi girin. Adım #3: "Şimdi Üye Ol 10 Gün Bedava İzle" seçeneğine tıklayın.

"Şimdi Üye Ol 10 Gün Bedava İzle" seçeneğine tıklayın. Adım #4: Paket seçimi yapılan sayfada "Exxenspor"a tıklayın ve bir paket seçin.

Paket seçimi yapılan sayfada "Exxenspor"a tıklayın ve bir paket seçin. Adım #5: Kredi kartı bilgilerinizi girin ve üyeliğinizi başlatın.

Önemli not:

Kredi kartı bilgilerinizi girecek olmanız, anında ödeme yapacağınızı düşündürebilir. Ancak bu doğru değil. Eğer bugün bir Exxenspor aboneliği açarsanız ödemeyi 03.11.2023 tarihinde yapacaksınız. Üyeliğinizi bu tarihten önce iptal etmeniz durumunda, kredi kartından herhangi bir ücret çekimi olmayacak. İşte bu sayede Galatasaray - Bayern Münih maçını şifresiz olarak izleyebileceksiniz.

Exxen, kampanya dahilinde 14 günlük ücretsiz deneme sunuyor

‘Şimdi Üye OL 10 Gün Boyunca Bedava İzle’ kampanyası dahilinde Exxen, kullanıcılara 14 günlük ücretsiz deneme süresi sunuyor. Plaftorma, kredi kartınızdaki bilgileri girildikten sonra hesabınızdan 1 TL çekiyor ancak bu ücreti 1 hafta sonra iade ediyor. Eğer üyeliğinizi devam ettirmek isterseniz Exxenspor’un ücretleri şu şekilde:

Reklamsız Exxen Spor aylık ücreti: 184 TL

Reklamlı Exxen Spor aylık ücreti: 157 TL

Exxenspor paketine sahip olanlar, Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının yanı sıra Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi’ni de takip edebiliyor.