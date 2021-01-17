Samsung, geçtiğimiz hafta gerçekleşen UNPACKED etkinliğinde tanıttığı yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro için 2000'lerin başında piyasada olan iki nostaljik telefonundan ilham alan eğlenceli şarj kutusu kılıfları tasarladı.

Samsung geçtiğimiz günlerde büyük bir heyecanla beklenen UNPACKED etkinliğini gerçekleştirdi. Etkinlikte yeni amiral gemisi Galaxy S21 serisinin yanında yeni kablosuz kulaklık Galaxy Buds Pro da tanıtıldı.

Yüzde 99'a kadar dış sesleri engelleme, ses algılama ve otomatik değiştirme gibi özellikleri ile alıcılarının beklentilerini karşılamayı amaçlayan Galaxy Buds Pro, aynı zamanda ses kalitesini ciddi oranda artıran Dolby Head Tracking teknolojisi gibi özelliklerle de beğeni topladı.

Kulaklığın tanıtılmasının ardından Samsung'dan nostalji düşkünlerinin ilgisini çekebilecek bir haber geldi. Teknoloji devi, 2000'lerin başında üretilen iki nostaljik telefonunun tasarımını, Galaxy Buds Pro'nun şarj kutusunda yeniden hayata döndürdü.

Anycall telefonları, Galaxy Buds Pro için şarj kutusu kılıfı oluyor:

Samsung'un 1993 yılında kurduğu bir cep telefonu markası olan Anycall'un ikonik kapaklı telefonlarından SGH-E700 ve SGH-T100'ün tasarımlarından ilham alınarak tasarlanan şarj kutusu kılıfları, markanın eski telefonlarına eğlenceli bir saygı duruşu niteliğinde. Kapaklı ve antenli bu telefonlardan ilhamla üretilen şarj kutusu kılıflarının hayli gerçekçi göründüğünü söyleyebiliriz.

Bu eğlenceli kılıflarla birlikte gelecek olan şarj kutuları sınırlı sayıda üretilmiş durumda ve şimdilik yalnızca Güney Kore'deki bazı seçilmiş noktalarda satışta olacak. Galaxy Buds Pro'sunu bu Anycall telefonu görünümlü kılıflarla satın almak isteyenler için ürünü satın alabilecekleri son tarih ise 31 Ocak.