Samsung, Galaxy Buds Pro'yu Duyurdu: Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, uzun zamandır beklenen UNPACKED etkinliğini bugün gerçekleştiriyor. Gerçekleştirilen UNPACKED etkinliğinde ilk duyurulan şey ise hakkında uzun zamandır bazı bilgiler ortaya çıkan Galaxy Buds Pro isimli yeni kablosuz kulaklık oldu. Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı ve özellikleriyle birlikte karşınızda.

Samsung, bir süredir beklenen UNPACKED etkinliğini sonunda gerçekleştiriyor. Etkinlikte duyurulan ilk şey, Güney Kore merkezli teknoloji devinin yeni nesil kablosuz kulaklığı olan Galaxy Buds Pro oldu. Özellikle ses kalitesi anlamında herkesin beklentilerini karşılayacağını beklediğimiz Galaxy Buds Pro'nun fiyatı ve teknik özellikleri sonunda belli oldu. Ayrıca 2021'in ilk Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy S21, S21 Plus ve S21 Ultra tanıtıldı.

Samsung Galaxy Buds Pro, son zamanlarda hemen hemen tüm üst model kablosuz kulaklıklarda gördüğümüz aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olacak. Güney Koreli teknoloji devi standart aktif gürültü engelleme özelliğini kullanmak yerine bunu daha çok geliştirmiş ve ortam sesini algılayabilecek şekilde ayarlamış. Dilerseniz gelin, Samsung Galaxy Buds Pro'nun teknik özelliklerine birlikte bakalım.

Samsung Galaxy Buds Pro özellikleri:

Hoparlör : İki yönlü hoparlör (11 mm woofer + 6,5 mm tweeter)

: İki yönlü hoparlör (11 mm woofer + 6,5 mm tweeter) Mikrofon : 3 adet mikrofon (2 dış + 1 iç mikrofon), Ses Algılama Ünitesi, Rüzgâr Siperi

: 3 adet mikrofon (2 dış + 1 iç mikrofon), Ses Algılama Ünitesi, Rüzgâr Siperi Aktif Gürültü Engelleme : Yüzde 99'a kadar dış sesleri engelleme, ayarlanabilir iki seviye.

: Yüzde 99'a kadar dış sesleri engelleme, ayarlanabilir iki seviye. Ortam Sesi : 20 desibele kadar yükseltilebilen dört ayarlanabilir seviye, ses algılama

: 20 desibele kadar yükseltilebilen dört ayarlanabilir seviye, ses algılama Batarya Ömrü : Aktif gürültü engelleme ve Bixby açık modda 5 saat (Şarj kutusuyla artı 13 saat), aktif gürültü engelleme ve Bixby kapalı modda 8 saat (Şarj kutusuyla artı 28 saat)

: Aktif gürültü engelleme ve Bixby açık modda 5 saat (Şarj kutusuyla artı 13 saat), aktif gürültü engelleme ve Bixby kapalı modda 8 saat (Şarj kutusuyla artı 28 saat) Bağlantı : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Suya dayanıklılık : IPX7 suya dayanıklılık sertifikası (Tamamen su geçirmez)

: IPX7 suya dayanıklılık sertifikası (Tamamen su geçirmez) Renkler : Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver

: Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver Boyutlar: Kulaklık boyutları 19,5 x 20,5 x 20,8 mm. Şarj kutusu boyutları 50 x 50,2 x 27,8 mm

Samsung Galaxy Buds Pro fiyatı:

Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Pro'nun fiyatı da UNPACKED etkinliğinde ortaya çıktı. Yapılan duyuruya göre kulaklığın fiyatı 200 dolar olacak. Bu fiyatı Türk Lirası'na çevirdiğimizde vergiler hariç şekilde 1.473 TL gibi bir fiyat etiketiyle karşılaşıyoruz. Vergilerin gelmesiyle birlikte bu fiyatın daha da artış gösterebileceğini unutmayın.