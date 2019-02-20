Galaxy S10 Dahil Samsung’un Bu Akşam Tanıtacağı Her Şey

Güney Koreli dev Samsung, tüketici elektroniği adına önemli bir dönüm noktasına daha geldi. Bugün TSİ 22.00’da San Francisco’da düzenlenecek Unpacked etkinliğinde, Galaxy S10 modellerinin amiralliğini yapacağı bir grup yeni ürün göreceğiz. Gelin etkinlik başlamadan, görmeyi beklediğimiz ürünlere bakalım.

Apple ve Samsung’un uzun yıllardır başını çektiği akıllı telefon pazarında artık Çinli firmaların da sesi yükseliyor. Hala satış rakamları açısından zirvede olsa da Samsung’un gaza yüklenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu liderliği Huawei’ye kaptıracak gibi görünüyor. Firmanın bu konudaki en büyük silahı ise elbette Galaxy S serisi ve ona bağlı olarak geliştirdiği ürünler, yongalar ve yazılımlar olacak.

2019’un akıllı telefon pazarındaki en büyük furyası, bir süredir söylediğimiz gibi katlanabilir telefon gövdeleri olacak. Samsung’un bu teknolojilere ilişkin 2010’lu yılların başından bu yana planlar yapması, 2000’li yıllardan bu yana üretilen prototip esnek ekranları bir araya getirdiğinizde o dönüm noktasına çok yakınız.

Geçtiğimiz yıl iddiaları reddetmeyip bu yıl bir katlanabilir telefon modeliyle karşımıza çağını doğrulayan Samsung, Galaxy S ve Note serilerine devam edeceğini de söylemişti. Yani akıllı saatler, işlemci yongaları, 5G destekli mobil modemler ve yeni nesil arayüzler (UI’ler) dışında 3 başlık altında amiral gemisi akıllı telefon göreceğiz. İşte bu telefonlardan ikisi Galaxy S10 ve katlanabilir Galaxy F, bugün karşımıza çıkacak.

Peki bugün Unpacked etkinliğinde başka neler göreceğiz, Samsung bize neler sunacak?

Kablosuz kulaklık rekabetinde yeni marka, yeni ürün: Galaxy Buds

Önceki yıllarda kablosuz kulaklık işine pek de önem vermeyen Samsung, bu alana Galaxy çatısı altına dahil edeceği yeni bir marka olacak Buds ile girmek istiyor. Elbette ürünün ne kadar marka değeri olacağını da kullanıcılar belirleyecek. Apple Airpods’a karşılık olacak Galaxy Buds, kablosuz şart destekli kutusunun içerisinde sunulacak. Muhtemelen onu Galaxy S10’larda bulunacak tersine kablosuz şarj teknolojisi ile şarj edebileceğiz.

Hatırlarsanız tersine kablosuz şarj teknolojisi, Huawei Mate 20 modellerinde karşımıza çıkmış ve çok sevilmişti.

5G destekli yeni nesil Exynos yonga seti:

Samsung’un işlemci pazarının suyunu gizliden gizliye kaynattığını biliyoruz. Uzun bir süredir tüm amiral gemisi telefonları, aslında fiziksel olarak fark edilmeyen iki sınıfta piyasaya sürülüyor. Samsung’un ürettiği Exynos yonga setine sahip cihazlar Asya ve bazı Avrupa ülkelerine, Qualcomm’un ürettiği Snapdragon yonga setine sahip cihazlar da ABD ve geri kalan AB ülkelerine satılıyor.

Exynos ve Snapdragon rekabetinin tek bir marka çatısı altında bir araya gelmesi bizi yanıltmasın. İki serinin son modelleri arasında dev farklar olmasa da Samsung, bu işi ne kadar iyi yaptığını göstermek istiyor. Peki bu yılın önceki yıllardan ne farkı var?

Cevap: 5G.

Aralık 2018’de tanıtılan Snapdragon 855’in 5G destekli modeme sahip olmasıyla birlikte Samsung’un Exynos’u kullanmaya devam etmesi için 5G desteği sunması lazım. Unpacked etkinliğinde göreceğimiz Exynos 9820’de bunu yapmasını bekliyoruz. Asıl merak edilen konu, Samsung’un Snapdragon ve Exynos ikilemine devam edip etmeyeceği. Zira işlemci üretim adedini arttırdığını biliyoruz. Yine de lansman ve sonrasındaki açıklamalarla bu sürecin aydınlanmasını bekliyoruz.

Yeni nesil Android’e yeni nesil arayüz: One UI

Samsung gibi üreticilerin en büyük silahlarından birisi kullanıcı arayüzleridir. Apple’ın iOS işletim sistemi kendisine özgü olduğu için farklı arayüzler göremiyoruz, ancak Android dünyasında her firmanın telefonu farklı arayüzlerle geliyor. Samsung’un bugün One UI adında yeni bir kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana konuşulduğunu düşünürsek, Android 9.0 ile gelen özelliklerle özdeş bir arayüz göreceğimizi söyleyebiliriz. Hatta bu arayüz, en üst düzey Android deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Galaxy Watch Active ve Galaxy Fit:

Samsung’un giyilebilir teknolojilerde Apple veya Huawei gibi rakiplerine karşı cevap vermeye ihtiyacı var. Akıllı saat sınıfında Galaxy Watch Active ile karşımıza çıkmasını beklediğimiz Samsung, spor giyime yönelik tasarım çizgileriyle karşımıza çıkacak. Zira bu alanda üreticiler sadece kayış çeşitliliği ile farklılaşabiliyorlar. Yazılım konusunda önemli farklar hissetmek git gide zorlaşıyor. Akıllı saat donanımlarında ise artık doygun noktasına gelmek üzereyiz.

Tam da bu nedenle Galaxy Fit 2 isimli akıllı bileklik büyük önem arz edecek. Elimize ulaşan bilgilere göre Watch Active 40mm’lik dairesel bir gövdeye sahip olacak. Elbette Samsung’un imza özelliği olan döndürülebilir çerçeve yerini koruyacak.

Akıllı hoparlör Galaxy Home muallakta:

Google Home, Android’in en gözde özelliklerinden birisi haline gelen Asistan’ı çok iyi kullanıyor. Nitekim ne Apple ne de Google Home cihazlarını Türkiye’de satmıyorlar. Samsung’un daha yaygın bir dağıtım ağına sahip olmasıyla, aynı sınıftaki Galaxy Home ön plana çıkıyor. Telefon fiyatları ve vergiler bu seviyedeyken evine akıllı hoparlör alacak insan sayısı çok az görünüyor. Samsung, bir türlü öne çıkaramadığı bu ürününü uygun fiyatlı hale getirirse çıkış yakalayabilir.

Bu akşamki Unpacked etkinliğinde Galaxy Home görme ihtimalimiz ise muallakta.

Dört yeni amiral gemisi akıllı telefon: Galaxy S10, S10e, S10+ ve 5G’li S10

Samsung’un Galaxy S serisinin son temsilcileri biraz kalabalık gelecek. Zira standart S10 modelinin bir de 5G destekli, diğer donanımlarıyla 5G’ye uyum sağlayan bir versiyonunu görmeyi bekliyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse, diğer tüm modellerde 5G destekli yonga setleri görmemiz muhtemel.

Sırasıyla 5.8 (S10e) 6.1 (S10), 6.4 (S10+) inçlik 3 farklı boyutta ekran göreceğiz. Bu ekranlar delikli ekran olarak bildiğimiz Infinity-O tasarımıyla karşımıza çıkacaklar. Bir nevi Samsung ön kamerayı ekranın içerisindeki alana koyarak, ekran alanını büyütecek.

İşlemci tarafında Snapdragon 855 ve Exynos 9820 yongalarının kullanılacağı tüm modeller, büyük ihtimalle arka kamera sayısıyla yine farklılaşacaklar. S10e ve S10’da farklı çözünürlüklere sahip çift sensör, S10+’da ise 3’lü sensör sistemi görmeyi bekliyoruz.

Galaxy S10+’in en üst düzey varyasyonu ise 12 GB RAM, 1 TB depolamaya sahip olacak. Buna bağlı olarak tavan fiyatın 1500 dolar seviyesinde olmasını bekliyoruz.

Yıllardır beklenen katlanabilir telefon: Galaxy F

Samsung katlanabilir telefon planlarını yapmaya başladığında, kendi katlanabilir cihazını geçen ay tanıtan Xiaomi’nin adını daha kimse duymamıştı. Yani iş katlanabilir gövde teknolojisine geldiğinde, Samsung’un daha çok yatırım yaptığı aşikar. Geçtiğimiz aylardan bu yana firma tarafından her fırsatta sergilenen Galaxy F, büyük beklenti yaratıyor.

Katlanabilir telefonlara ilişkin pek çok soru işareti de bu modelle birlikte ortadan kalkmış olacak. Katlama ömrü, ekran dayanıklılığı ve çözünürlüğü, gövde sağlamlığı, ergonomi, tutuş hissi, ağırlık, taşınabilirlik… Bakalım Samsung Galaxy ile övgümüzü mü yoksa sövgümüzü mü kazanacak.

Saat 22.00’den itibaren Webtekno ekibi Unpacked’da gördüklerimizi anbean size aktarıyor olacak. Takipte kalın :)