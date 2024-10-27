Konya Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, ikinci el otomobil fiyatlarının daha fazla düşüp düşmeyeceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Otomobil sektörü, son 2 yıldır ilginç bir dönemden geçiyor. Bir yıl kadar öncesine kadar arz, talebin çok altında kaldığından piyasada araç bulunamıyor, fiyatlar hızla tırmanıyor, ikinci el otomobil fiyatları sıfırın bile üzerine çıkıyordu. Son bir yıldır ise talep, arzın çok altında kaldığından markalar kampanya üstüne kampanya duyurmasına rağmen satış adetleri geçtiğimiz yılın oldukça altında.

Araç bulunabilirliğinin ciddi şekilde artması, dolardaki artışın da durulmasıyla fiyatların uzun süre sabit kalmasını sağladı. İkinci el otomobil fiyatlarıysa sıfır otomobil fiyatlarının ciddi şekilde zamlanmaması ve kampanyalar sayesinde gözle görülür şekilde geriledi. Peki yeni bir otomobil almak için beklemek mi mantıklı erken davranmak mı?

"Fiyatların düşmesinin imkanı yok"

Dünya'nın haberine göre önümüzdeki dönemde hem satışların hem de fiyatların hareketlenmesi bekleniyor. Konya Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Abdullah Acıbadem, konuyla ilgili açıklamasında "Fiyatların düşmesinin imkanı yok. Çünkü sıfır araçlara her ay periyodik zam geliyor. Bu zaman zaman döviz kuruyla alakalı zaman zaman yurt dışındaki üretimde artış maliyetlerinden dolayı." ifadelerini kullandı.

Faizlerin yüksek olmasının pazarı etkilediğini belirten Acıbadem, "En önemlisi Merkez Bankası'nın faizi son zamanlarda sabit tutması. Vatandaşın öncesinde araç aldığı parayı, gidip faizli mevduat hesabına yatırması sadece otomobil değil, gayrimenkul de dahil genel piyasada ticaretin önünü kapatmış oldu. Şu an bankalarda bekleyen yüklü mevduatlar var faize yatırılmış. Bu para faizden çıktığı an faizlerin düşmesiyle birlikte kesinlikle iç piyasada hareketlilik oluşturacak. Bu hareketlilik oluştuktan sonra da araçlardaki makas kapanmış olacak" diyerek bir anlamda yeni bir araç almayı düşünenlerin faizler düşmeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi.