Her gün yeni bir dünya rekoruyla karşılaşıyoruz. Şimdi ise dünyanın en pahalı deadlift’i diyebileceğimiz bir rekor kırıldı. Bu rekor, Game of Thrones dizisindeki “The Mountain” karakteriyle bilinen Hafþór Júlíus Björnsson tarafından kırıldı.

Björnsson, sürekli olarak bu tarz büyük deadlift’ler yapıyordu. Ancak ilk kez bu kadar ilginciyle karşı karşıyayız. Çünkü ünlü aktör ve sporcu, tamamıyla SSD’lerle dolu bir ağırlığı kaldırmayı başardı.

452 kg ağırlığındaki SSD’lerin toplam değeri 32 milyon dolardan fazla

Eğlence amaçlı gerçekleştirilen bu özel etkinlik, ABD’nin Atlanta şehrinde gerçekleştirilen SC24’te düzenlendi. Yıllar boyunca teknolojiye ve oyunlara meraklı olduğunu söyleyen Björnsson, Phison’un yeni 128 TB’lık SSD’lerini içeren bir ağırlığı yaptı.

2303 adet olduğu belirtilen SSD’lerin toplam kapasitesinin 282.624 PB (petabeyt) civarında olduğu ifade edilmiş. Bu, 282 milyon GB’lık veriye eşit. Ne kadar büyük olduğunu anlamanız için farklı bir hesaplama yapacak olursak 4 GB’lık DVD’leri saklamak istediniz diyelim. Bundan tam 70,4 milyon tane kullanabiliyorsunuz.

Deadlift’te kaldırılan SSD’lerin toplam ağırlığının barın ve kutuların dahil edildiğinde 452 kilogram civarında olduğu aktarılmış. Tabii ki dünyanın en ağır deadlift’i değil ancak SSD’ler kullanılarak en ağırı. Aynı zamanda en pahalısı olduğunu söyleyebiliriz.

Phison’un kurumsal kullanıcılara yönelik olması beklenen bu dev SSD’leri henüz piyasaya sürülmedi. Tahminler, 14 bin dolar civarında fiyata sahip olabilecekleri yönünde. Bu da Björnsson’ın kaldırdığı SSD’lerin toplam değerinin 32 milyon 242 bin dolar civarında olduğu anlamına geliyor.