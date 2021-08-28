Gamescom 2021'den İzlemeniz Gereken Oyun Fragmanları

Cuma günü sonlanan ve pandemi sebebiyle tamamen online olarak gerçekleştirilen Gamescom 2021'de bizleri heyecanlandıran birçok oyunun fragmanını gördük. Far Cry 6'dan Saints Row'a, Halo Infinite'den New World'e birçok önemli başlığın yanında listede bağımsız yapımlar da göreceğiz.

Her yıl dünya genelinde çok sayıda katılım sağlanan bir etkinlik olan Gamescom, 2021’de oldukça ilgi çekici başlıklara ev sahipliği yaptı. Korona virüsten kaynaklanan pandemi sebebiyle tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen fuar, geçtiğimiz Çarşamba ve Cuma günleri arasında gerçekleştirildi.

Bu süre içinde birbirinden güzel oyunlar gördük ve haliyle bu durum oyuncuları oldukça fazla heyecanlandırdı. Hazırladığımız bu listede Gamescom 2021’de gördüğümüz dikkat çekici başlıkları sizlere sıralayacağız. Etkinliği kaçırdıysanız bu liste siz oldukça yardımcı olacaktır.

Gamescom 2021’de yayınlanan ve kaçırmamanız gereken fragmanlar:

Far Cry 6

Far Cry serisi, seveni kadar sevmeyeni de olsa açık dünya aksiyon oyunu dendiğinde akla gelen ilk serilerden. Daha çok Breaking Bad’de Gustavo Fring karakteriyle tanıdığımız Giancarlo Esposito bu oyunda çok kez karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Lego oyunlarının başarıları tartışmaya açık bir konu bile değil. Oldukça iyi satan ve uyarlamaların yapıldığı filmlerin kitlelerinden de güzel geri dönüşler alan seriye şimdi de The Skywalker Saga eklenecek.

Midnight Suns

Marvel’ın sevilen karakterlerini göreceğimiz strateji odaklı bir oyun olan Midnight Suns, sevilen bir seri olan XCOM’un yapımcılarından geliyor. Oyunun oynanışını gösteren bir fragman paylaşılmadı.

Saints Row Reboot

GTA tarzı açık dünya oyunlarında bir başka sevilen seri olarak karşımıza çıkan Saints Row aksiyon dolu bir fragmanla geliyor. Fragman, oynanış hakkında pek bir bilgi vermediğinden oyuncuları pek heyecanlandırdığını söyleyemeyiz fakat oynanışı görünce fikirler değişebilir.

Halo Infinite Season One

Xbox denince akla gelen ilk serilerden olan Halo serisi, Infinite oyunuyla yeni Xbox Series X konsolunun gücünü gösterecekti. Yayınlanan fragmanlar oyuncuları heyecanlandırmış olsa da birinci elden deneyimlenene kadar ezberden konuşmamak daha iyi olacaktır.

JETT: The Far Shore

Bir macera oyunu olan JETT: The Far Shore, Sword & Sorcery’nin yapımcılarından geliyor.

New World

Büyük tartışmaların odak noktası olmuş olan açık dünya MMO oyunu New World, açık beta olarak karşımıza çıkacak.

Death Stranding: Director’s Cut

Yeri geldi kargo simülasyonu dendi, yeri geldi ‘Aras Kargo’dan tam puanlı’ şeklinde dalga geçildi ama yine de Death Stranding, eleştirmenlerden iyi not almayı başardı. Şimdiyse Director’s Cut sürümüyle karşımızda.

Call of Duty: Vanguard Mission

Warzone’da görünen gizemli karakterle karşımıza çıkan Vanguard, oyuncuları -muhtemelen alternatif bir- İkinci Dünya Savaşı zamanına götürüyor.

TMNT: Shredder’s Revenge

Çocukluk kahramanlarımız Ninja Kaplumbağalar günümüze uyarlanmak yerine yine retro bir şekilde karşımıza çıkacak.

Cult Of The Lamb

Kötü olsalar bile oldukça tatlı görünümlere sahip olan karakterleriyle Cult Of The Lamb karşımıza çıkıyor. Oyunun görsel tarzının ve oynanışının oldukça etkileyici durduğunu söyleyebiliriz.

Sifu

Fragmanından gördüğümüz kadarıyla ‘pataklama oyunu’ olarak niteleyebileceğimiz Sifu, oyuncuların oldukça eğlenceli vakitler geçirmesini sağlayacak gibi görünüyor.

DokeV

Açık dünya sandbox tarzında bir oyun olarak karşımıza çıkan DokeV, oldukça renkli ve eğlenceli görünüyor.

Midnight Fight Express

Yukarıda fragmanını görebileceğiniz oyun sadece 1 kişi tarafından geliştirildi. Oldukça sağlam görülen yapımda içinizdeki Tyler Durden’ı açığa çıkarabilirsiniz.

Dying Light 2

Açık dünya, zombi kaynayan bir şehir ve farklı silahlar üretme imkanı sunan Dying Light oldukça sevilmişti. Şimdiyse ikinci oyunla birlikte iyileştirilen parkur mekaniklerini görüp yeni hikayeye tanıklık edeceğiz.

Nickelodeon All-Star Brawl

Super Smash Bros tarzında bir dövüş oyunu olarak karşımıza çıkan Nickelodeon All-Star Brawl, sevilen karakterlerle eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlayacaktır.

Far: Changing Tides

Geliştirdiğiniz araç üzerinden ilerleyen yapısıyla FAR: Changing Tides, Far: Lone Sails’ın devamı olarak karşımıza çıkıyor.

War Hospital

Oyuncuları Birinci Dünya Savaşı’na götürecek olan War Hospital, o dönemde yaralanan askerle ilgilenen bir merkezi yönetmenize imkan tanıyacak. Konspetin oldukça ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

Medieval Dynasty

Birinci şahıs bakış açısıyla karşımıza çıkan Medieval Dynasty, Orta Çağ döneminde geçen bir hayatta kalma deneyimi sunacak.

Super Animal Royale

Oynaması ücretsiz bir battle royale oyunu olan Super Animal Royale, 64 oyuncuyu karşı karşıya getirecek.