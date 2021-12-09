Garena Free Fire: Yeni Çağ'dan La Casa de Papel Etkinliği

Garena Free Fire: Yeni Çağ ile La Casa de Papel ekibi, yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. 14 Aralık'a kadar devam edecek olan "Son Bölüm: Soy ve Kaç" isimli etkinlik, oyunculara özel görevler ve La Casa de Papel temalı yepyeni eşyalar getiriyor.

Son dönemlerin en popüler hayatta kalma oyunlarından bir tanesi olan Garena Free Fire: Yeni Çağ, Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel ile bir iş birliği gerçekleştirdi. "Son Bölüm: Soy ve Kaç" olarak isimlendirilen iş birliği, La Casa de Papel hayranı mobil oyun tutkunlarını bir kez daha mest edecek gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak Son Bölüm: Soy ve Kaç etkinliği, Garena Free Fire: Yeni Çağ ile La Casa de Papel arasında ilk iş birliği değil. İki ekip, bundan kısa bir süre önce de "Büyük Soygun" isimli bir etkinlik gerçekleştirmiş ve bu etkinlik büyük ilgi görmeyi başardı. Yeni iş birliği de oyuna getirdiği özel görev ve La Casa de Papel ögeli eşyalar ile oyunculara etkileyici bir deneyim sunacak.

Özel görevler, daha büyük ödüllerin kapısını aralayacak

14 Aralık tarihine kadar devam edecek etkinlikte, oyunculara sunulacak özel görevlerin yapılması gerekiyor. Bu görevler tamamlandıkça, La Casa de Papel'e özel oyun jetonları toplanacak. Oyuncular, bu jetonları diledikleri ürünler ile takas edebilecekler.

Garena Free Fire: Yeni Çağ, iOS ve Android ekosistemlerinde ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bu bağlamda oyunun;

App Store'daki sayfası için burada ,

, Google Play Store'daki sayfası için de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Türkiye'deki oyunculara özel reklam filmi

Garena Free Fire: Yeni Çağ ekibi, La Casa de Papel ile yaptığı iş birliği kapsamında Türkiye'deki oyunculara özel bir reklam filmi oluşturdu. "İstanbul Planı Başladı!" başlığıyla servis edilen ve 3 dakika süren bu reklam filminde Bensu Soral ve Hande Soral'ı Ayasofya'daki bir operasyonda görüyoruz. Dilerseniz sizleri, o video ile yalnız bırakalım.