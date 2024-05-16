A101 her hafta perşembe günü internete özel Aldın Aldın Kataloğu yayınlıyor. Katalogları sizin için takip ediyor ve yer alan elektronik ürünleri seçip listeliyoruz. Telefon, tablet, TV gibi ürünlere bu listemizi takip ederek göz atabilir ve benzer ürünlerde yer alan indirimleri keşfedebilirsiniz.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Samsung Wind-Free Premium 18000 BTU A++ Duvar Tipi Klima 35.999 TL
- Samsung DW60A8050FS 8 Programlı Bulaşık Makinesi 24.999 TL
- Samsung WD90T654DBE1AH Kurutmalı Çamaşır Makinesi 31.999 TL
- Samsung RT42CG6000S9 Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 21.999 TL
- Hoover HLEC10DG-17 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.499 TL
En çok tercih edilen klima modellerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.
Kurutma makinesi almak isteyenler en çok tercih edilen kurutma makinelerine buradan göz atabilir.
Toshiba 55UL3363DT 55'' UHD Smart TV 13.899 TL
- Toshiba 65QA7D63DT 65'' UHD QLED Android TV 29.999 TL
- Lenovo Tab M10 Plus 128GB 4GB RAM 10.61'' Tablet 6.999 TL
- iPhone 14 128 GB Cep Telefonu 43.499 TL (Buraya tıklayarak telefona aynı fiyat ile Amazon'dan ulaşabilirsiniz.)
- Samsung Galaxy A54 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 15.599 TL
- Xiaomi Hareket Sensörlü Gece Lambası 549 TL
- Redmi 13C 128 GB 6 GB Ram Cep Telefonu 6.899 TL
- Logitech G29 Driving Force + Shifter Direksiyon Seti 14.999 TL
Sizin için seçtiğimiz android tablet önerilerine buradan göz atmayı unutmayın.
Logitech G29 Driving Force + Shifter Direksiyon Seti daha uygun fiyata burada sizi bekliyor.
Dreame Vacuum Mop D9 Robot Süpürge 9.299 TL
- Tefal HB2365 Powelix Activflow Baby Food Pro 1500 W Blender 4.399 TL
- Xiaomi Akıllı Hava Nemlendirici 2.299 TL
- Homend Royaltea 1721H Çay Makinesi 1.999 TL
- Braun TexStyle 7 Pro Buharlı Ütü 2.199 TL
- Korkmaz Moderna A863-01 Kahve Makinesi 1.899 TL
- Arnica Ayvalık Stil Tost Makinesi 1.699 TL
- Pierre Cardin H10001 Siyah Nokta Temizleme Makinesi 399 TL
- King Bold Plus Elektrikli Dik Süpürge 799 TL
- Xiaomi S101 Elektrikli Tıraş Makinesi 899 TL
- Fakir Harvey Saç Düzleştirici 799 TL
- King Aura Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü 499 TL
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