Microsoft Edge'e eklenecek olan kaydırma aracıyla programın ne kadar RAM tüketeceğini siz belirleyeceksiniz.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un, şu ara elindeki her cihaza ve yazılıma yapay zekâ entegre ettiğini görüyoruz. Bunu bir nevi önüne bakmadan gerçekleştiren şirket, öte yandan elindeki servislere basit geliştirmeler yaptığını da görüyoruz. Bu bağlamda Edge ve Bing üzerinde birtakım yeniliklerin denendiğini görüyoruz.

Microsoft Edge özelinde; görsel kalitesi yükseltme aracı, kripto para cüzdanı, ortak çalışma alanı Workspaces gibi yenilikleri görmüştük. Şimdiyse hem oyun oynayan kullanıcıların hem de düşük sistem özelliklerine sahip olanların hoşuna gidecek. Zira Microsoft Edge’e, RAM kullanımını kontrol edebileceğiniz bir kaydırma aracı ekleniyor.

İster oyun oynarken isterseniz de her zaman açık tutabilirsiniz.

Özellik, Canary sürümünden çıkınca Microsoft Edge’in Ayarlar sekmesine gidip Sistem ve Performans bölümüne girdiğinizde kaynak kontrolü kısmını göreceksiniz. Bunu aktif hâle getirdiğinizde ise isterseniz oyun oynarken isterseniz de sürekli olarak açık olacak şekilde bırakabilirsiniz.

Bu iki seçeneğin altında yer alan slider üzerinden Microsoft Edge’in ne kadar RAM kullanacağını kısıtlayabilirsiniz. Üstteki örnekte kullanılan bilgisayarın 16GB RAM’i olduğundan maksimum 16GB ayrılıyor. Yani maksimum RAM miktarınıza göre sondaki değer değişecektir. Örneğin Edge’in RAM kullanımını 1GB ile sınırlayarak oyununuzun gereksinimine veya sisteminizin ihtiyacına göre RAM’den tasarruf edebilirsiniz.

Özelliği aktif hâle getirdikten sonra tarayıcının sağ üst kısmında yer alan Tarayıcı Temel Bileşenleri’ne tıklayarak RAM kullanımı üzerinde oynamanız mümkün olacak. Yani her seferinde Ayarlar’a gitmenize gerek yok. Özellik, daha önce de dediğimiz gibi Canary sürümünde yer alıyor. Farklı tarayıcılarda yer alan bu özelliğine Edge'e de eklenmesi, şüphesiz çok sayıda kullanıcıyı sevindirecektir.