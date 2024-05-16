vivo, Y200 Serisini Üç Yeni Modelle Genişletiyor [Video]

vivo, artık bir modelden çok bir seriye dönüşmüş olan Y200 ailesinin yeni üyelerini tanıttı.

Çinli teknoloji üreticilerinden vivo'nun ürün gamını geliştirme çalışmaları devam ediyor. Firma son yaptığı paylaşımda 2+1 yeni Y200 modelini ilk defa göstermiş oldu. 2+1 diyoruz çünkü vivo aslında bu modellerden yalnızca iki tanesini öne çıkarırken üçüncü telefon ise ayrıntılarda yer aldı.

Yeni vivo modellerinden ilki Y200 5G oldu. Orijinal Y200 modelinde de 5G bağlantı özelliği olduğunu düşünürsek bu isim çok da anlamlı değil. Yeni modelde 6000 mAh'lik daha büyük bir batarya bulunacak ve 80W kablolu hızlı şarj desteği de olacak. Telefonun turuncu renkli varyantı vegan deri kaplamayla gelecek.

vivo Y200 GT de ilk defa karşımızda

Y200 GT, isminden de anlaşılabileceği üzere serinin daha yüksek performansa sahip olan modeli ve içinde de Snapdragon 7 Gen 3 işlemci ile geliyor. Adreno GPU'ya da sahip olan modelin ekranı 1,5K çözünürlüğe ve 144Hz yenilenme hızına sahip. Orijinal Y200'ün ise Snapdragon 4 Gen 1 işlemciye, Y200e ve Y200i'nin ise Snapdragon 4 Gen 2 işlemciye sahip olduğunu hatırlatalım. Bu modelde de kardeşi gibi 6000 mAh batarya ve 80W hızlı şarj bulunuyor.

vivo'nun Çin sitesinde üçüncü bir model olan vivo Y200t de detaylar arasında kendisini gösteriyor. Bu modelin kamera adasına bakarsak güncellenmiş bir Y200i olacağını söylemek mümkün. Onun dışında bu modele dair bir bilgi bulunmuyor.

vivo, yeni Y200 modellerini 20 Mayıs günü Türkiye saati ile 09.30'da tanıtacak.