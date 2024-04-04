Hellblade 2'nin konsolda 30 FPS çalışacağı doğrulandı. Bu da sadece PC oyuncularının 60 FPS oynayabileceği anlamına geliyor.

Ninja Theory tarafından Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen ve grafikleriyle büyük övgüler olan Hellblade oyunu özünde güzel geri dönüşler almıştı. Küçük bir stüdyonun elinden çıkmış olmasına karşın Senua, oyuncuların kalbinde yer edinmeyi başarmıştı. Tabii durum böyle olunca da hemen yeni oyun gelsin diye bekliyoruz.

Bu sefer Unreal Engine 5 ile geliştirilecek olan Hellblade 2, bu geliştirmenin bedelini maalesef oyuncu tarafına da yansıtacak gibi görünüyor. GamePro tarafından da doğrulanan bilgilere göre Hellblade 2, konsolda sadece 30 FPS verecek. Üstelik sadece Xbox Series S’te değil, X’te bile durum bu şekilde.

Hellblade 2, sadece bilgisayarda 60 FPS olacak.

Hellblade 2

Oyunu deneyimleme şansına erişen GamePro, dinamik çözünürlüğe sahip olan Hellblade 2’nin Xbox Series S ve Series X üzerinde herhangi bir grafik modu sunmadığını söyledi. Bu yüzden de 30 FPS olan kare hızını 60’a çıkarmak -konsolda- mümkün değil. VFX yönetmeni, bu konuda oyunun 24 FPS filmlere benzer sinematik bir deneyim sunacağını öne sürdü.

Fakat bilgisayar üzerinde böyle bir durum söz konusu değil. Bu noktada 60 FPS oynayan bilgisayar oyuncularının mı sinematik deneyimden mahrum kalacağını yoksa 30 FPS oynayan konsol oyuncularının mı deneyiminin kısıtlandığını oyun çıkınca göreceğiz. Tabii tutarlı olan 30 FPS’in göz yormadığını ekleyelim. Yine de oyuncular, Xbox özel oyunu olan ve sağlam donanım gerektirdiği için Xbox One serisine çıkmayan yeni nesil bir oyundan 60 FPS akıcı deneyim beklediklerini dile getirdi. GamePro oyunun gayet akıcı olduğunu söylüyor. Sizce Hellblade 2’nin oynanışı nasıl olacak?