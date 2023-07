Çoğu zaman geceleri kafamız karışmış, terli ve gergin hissederek uyanırız ve o an saate baktığımızda saatin gece 3 olduğunu görürüz. Bu nedenle gece saat 3’e ‘Cadı Saati’ ve ‘Şeytanın Saati’ gibi isimler verilmiş. Bu hurafelerin tabii ki bilimsel açıklaması var!

Saat gece 3, yatağınızda yatıyorsunuz ve tavana gözlerinizi dikmiş bakıyorsunuz. Huzurlu uykunuzdan nedense saat 3’te uyanmışsınız. Tuvaletiniz var ama içinizden bir ses battaniyenizin altından çıkmamanız gerektiğini söylüyor. Korkudan terliyorsunuz ve mesanenize baskı uygulanıyor. Sonra aklınıza bunu ilk defa yaşamadığınız geliyor. Neden gece 3’te uyandınız?

İzlediğiniz korku filmlerinden olduğunu düşünüyor ve kendi kendinize “saçmalama” deyip ayağınızı yere basıyorsunuz. Hızla kalkıp ışığa koşuyor ve içinizi rahatlatıyorsunuz. Her neyse, ufak tasvirimizi bir kenara bırakalım. Sahi, gece 3’te neden hepimiz uyanıyoruz?

“Saat gece 3 ve 4 arası cinlerin en aktif saatidir” söylentisi

Hristiyan inancına mensup insanların yüzyıllardır süregelen söylentilerinden biri saat gece 3’te iblislerin en aktif olduğu zaman olmasıdır. Gece 3’ten Güneş’in doğuşuna kadar da şeytani olaylar gerçekleşir. Müslümanlık inancında da bu saatlerde cinlerin biz insanların boyutunda en aktif olduğu zaman olduğu söylenir.

Korku filmlerinde de gece 3, önemli bir konudur.

Saat gece 3 aynı zamanda birçok korku filminde de karşımıza çıkar. Hatta hatırlarsanız ‘Korku Seansı’ filminde saat tam gece 3’te duruyor ve her şey sarpa sarmaya başlıyordu. Benzer bir şekilde Şeytan Çarpması (The Exorcism of Emily Rose) filminde de Emily her gün saat gece 3 civarında garip bir kokuya uyanıyordu.

Semavi inançlarda ve tarikat ritüellerinde saat gece 3 açıklamalarını okuduk. Bunların gerçek olduğunu düşünmenizi istemeyiz zira size bu hurafelerden bahsetmek istedik çünkü bilimsel gerçeklerle olayın böyle olmadığını daha iyi anlamanızı sağlayacağız. Gelin olayın aslına bakalım:

İşin aslı: Bilimsel sebepler

Saat gece 3’te uyanıyorsunuz, çünkü: Tam bu saatlerde derin uykudan normal uykuya geçiyorsunuz.

Philedelphia Penn Uyku Merkezinin ‘Davranışsal Uyku Tedavisi Programı’ isimli çalışmasının başındaki doktor James C. Findley, yaptığı bir açıklamada “Ortalama bir insan her gece yaklaşık altı kez uyanır” diyor. Bu uyanmalar o kadar kısa oluyor ki onları hatırlamıyoruz bile. Ancak derin uyku sürecini (uyuduktan sonraki 4-4.30 saat) bitirdikten sonra uyandığınızda tekrar uyuyakalmanız zor olabiliyor.

Findley’in dediğine göre örneğin saat 22.30-23.00 civarı uyuyakalırsanız gece 3’te derin uykunuzu bitirmiş oluyorsunuz ve hafif uyku periyoduna geçiyorsunuz. Bu süreçte beyniniz daha aktif olduğu için uyandığınızda tekrar geri uyuyamıyorsunuz.

Saat gece 3’te uyanıyorsunuz, çünkü: Uykunuzu almış oluyorsunuz

Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları uzmanı Shalini Paruthi, “Uykusuzluğun en önemli nedenlerinden biri yatakta çok zaman geçirmek” diyor. Örneğin vücudunuzun 6 saatlik uykuya ihtiyacı varsa ve siz 21:30’da yatağa girip uyuyorsanız, 6 saat sonra uyandığınızda (yani gece 3’te) bunun tek sebebi uykunuzu almış olmanızdır.

Saat gece 3’te uyanıyorsunuz çünkü: Yaşlandınız

Eğer belli bir süreye kadar böyle bir problem yaşamadıysanız ve artık orta yaşları da geçtiyseniz kötü bir haberimiz var: Bu saatlerde uyanmanızın sebebi menopoz veya andropoz (erkek menopozu). Geceleri çok terler ve uyanırsınız. Bunun sebebi de vücut ısısını kontrol eden hipotalamus bölgesinin dalgalanan östrojen seviyelerinden dolayı ne yapacağını bilemiyor olması.