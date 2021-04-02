Bilgisayar Geeklerinin Buluştuğu Geekday 2021 Başlıyor

Bilgisayar Geeklerinin buluştuğu Geekday etkinliği, alanında uzman 25 konuşmacının katılımıyla 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek.

Gebze Teknik Bilgisayar Topluluğu tarafından bu sene 5.'si düzenlenecek Geekday 2021 etkinliği, 3-4 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu etkinlik, 3 salonda paralel oturumlarla gerçekleştirilecek ve toplam 2 gün sürecek.

Geekday, bilgisayar ve yazılım dünyasından, sektör içerisinde tecrübeli isimleri konuşmacı olarak davet etmeyi, konuşmacılarından kazandıkları deneyimleri, alanlarına yönelik şekilde konuklarına aktarılmasında aracı olmayı ilke ediniyor. Bilgisayar Geek'leri, bu etkinlikte bilgisayar bilimlerinin çeşitli alanlarında uzman isimlerle bir araya gelme ve onlarla birebir iletişim kurma imkanına sahip olacak.

Geekday 2021'de kimler var?

3-4 Nisan 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan Geekday'in bazı konuşmacıları ve sunum konuları şu şekilde:

Engin Polat – Automate Your Web Development Workflor with GitHub Actions

Özgür Öztürk – Kubernetes 101

Deniz Hacısalihoğlu – Airbnb Lottie Framework ile Web Animasyon Oluşturma

Eser Özvataf – Günümüzde Yazılım Ekipleri ve Firmaları Nasıl Organize Oluyor?

Toplam 2 gün sürecek bu etkinlikte, teknoloji dünyasının önde gelen konuşmacıları ve altın değerindeki bilgilendirmelerinin yanında bir de yapılacak olan sürpriz çekilişlerle katılımcılara tam fayda sağlanması hedefleniyor.

Eğer siz de bir bilgisayar Geek'i olduğunuzu düşünüyor ve alanlarında uzman konuşmacıların deneyimlerinden faydalanmak istiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayarak Geekday 2021'e ücretsiz bilet alabilirsiniz. Ayrıca buradan etkinliğe dair daha fazla bilgi edinebilirsiniz.