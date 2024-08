NVIDIA GeForce NOW'ın Oyun Sayısı 2000'i Geçti

NVIDIA GeForce NOW'ın oyun kütüphanesi, yeni eklenen oyunlarla 2000 oyunu aştı.

NVIDIA GeForce NOW, ilk çıktığında kısıtlı bir kütüphane ile oyunseverleri karşılamıştı. Aradan geçen zamanda hizmete dâhil olan oyunların sayısı hızla arttı. Yeni eklenen oyunlar ile birlikte GeForce NOW hizmeti, önemli bir kilometre taşını da geride bırakmış oldu.

GeForce NOW, yeni eklenen oyunlarla birlikte toplamda 2000 oyunu geçmeyi başardı. Elbette ki bu sayı Steam'de yer alan ya da lokal olarak oynanabilen oyun sayısının oldukça altında ancak hizmetin ilerleyişi açısından önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.

Ağustos ayında 18 oyun eklenecek

NVIDIA, geçtiğimiz hafta ağustos ayı için büyük planlarını açıklamış ve bulut oyun servisine 18 yeni oyun ekleneceğini duyurmuştu. Bu oyunlar arasında konsollar ve bilgisayar için resmi olarak yayımlanacak Star Wars Outlaws da yer alıyordu. Oyun 30 Ağustos'ta piyasaya çıktığında GeForce NOW'a eklenecek.

Bu hafta ise GeForce NOW'a dört yeni oyun eklenecek. Bu oyunlar arasında Nine Sols, Visions of Mana demosu, Ratten Reich ve Prince of Persia: The Lost Crown yer alacak. Prince of Persia: The Lost Crown daha önce Ubisoft Connect üzerinden çıksa da GeForce NOW'a gelecek olan versiyon Steam versiyonu olacak.

Öte yandan NVIDIA'nın GeForce NOW aboneliklerinde yüzde 50 indirim sağlayan yaz indirimleri de devam ediyor.