Netflix’te yayınlandığı günden beri popüler kültürün büyük bir parçası haline gelen Stranger Things, geçtiğimiz iki yıl boyunca bir dahaki sezonun ne zaman geleceğine dair hayranları merakta bırakıyordu. Ancak bugün, dördüncü sezonun fragmanı nihayet yayınlandı. Görünen o ki, kahramanlarımız yine büyük bir tehlikenin içine düşecek.

Netflix’in en çok izlenenler listesinde yukarılarda yer alan Stranger Things, yayınladığı ilk sezonuyla birlikte küresel bir fenomen haline geldi. Hem dünyada hem de ülkemizde büyük bir kitleye kendini sevdirmeyi başaran Stranger Things, ilk sezonunu 2016, ikinci sezonunu 2017 ve üçüncü sezonunu da 2019 yılında yayınlamıştı. Dizinin hayranları, son 2 yıldır sonraki sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ederken gözler 2022 yılına çevrildi.

Bu arada Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla bir sonraki sezonun geleceği tarih hakkında hayranlarını heyecanlandırıp daha sonra da yaptığı açıklamayla hüsrana uğratan Netflix, şimdi hayranların gönlünü alacak gibi duruyor. Çünkü uzun zamandır beklenen dördüncü sezonun fragmanı bugün yayınlandı.

Nerede kalmıştık?

Dizinin üçüncü sezonunda karakterlerimiz çocukluk dönemini geride bırakıp ergenlik dönemine girmişlerdi. Birçok kişi tarafından ilk iki sezona göre daha hareketli bulunan üçüncü sezonda Hooper’ın geleceği hakkında da soru işaretleri oluştu. Byers ailesi ise başka bir yere taşınmak için evlerini satıp Eleven’ı da yanlarına alarak yeni bir hayata başlamak için yola koyulmuştu.

Yeni sezondaysa Byers ailesinin Kaliforniya’ya taşındığını görüyoruz. Karakterlerimizin tekrar sıradan bir hayata dönüş süreçleriyle başlayan fragman, geçen süre içinde ekibin bir araya gelmediğine işaret ediyor. Okul hayatına alışmakta zorlanan Eleven, ara tatil için gün sayarken Mike ile tekrar buluşmayı dört gözle bekliyor. Arkadaşlarıyla birlikte hayallerinin tatilini yaşamak için sabırsızlanan Eleven, olacaklardan habersizdir.

Stranger Things Yeni Sezon Türkçe Altyazılı Fragmanı