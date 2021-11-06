Netflix, Stranger Things’le ilgili tarih ve “geri dönüyor” ibaresi içeren bir tweet paylaştı. Tweet, hayranlarda yeni sezonun bu tarihte geleceği yanılgısını yaratsa da bu gönderi, sadece dizi içindeki bir tarihe atıftan ibaretti. Dizinin 4. sezonu hâlâ 2022’de geliyor.

Özellikle izleyicisiyseniz bileceğiniz üzere Stranger Things dizisi, final vermemesine rağmen 2 yıldır izleyiciden uzak. Sonradan aldığımız habere göre bu sene de gelmeyecek olan dizi, 4. sezonunu 2022 yılında verdiğinde 3 yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşmuş olacak. Bu yüzden izleyiciler bu konuda heyecanlı ve sabırsızlar.

Bu sabırsızlık, ufak şeyleri yeni sezona dair iddialara bağlamayı kolaylaştırıyor. Bugün de tam olarak bu yaşandı. Netflix’in Twitter’da Stranger Things’i anarken bir de konuyla bağlantılı tarih vermesi, hayranlara bu tarihin yeni sezon yayın tarihi olduğunu düşündürttü. Tabii gerçek bu değil.

Netflix’in heyecanlandıran paylaşımı:

Netflix, gece saatlerinde Twitter’da tam olarak bugünü işaret eden bir gönderi paylaştı. Gönderide “6 Kasım 1983. Will Byers’ın ortadan kaybolduğu ve dünyanın tersine döndüğü gün. Stranger Things günü yarın dönüyor.” ifadeleri kullanıldı. Dolayısıyla hayranlarda dizinin bugün, 6 Kasım’da yeni sezonunu vereceği heyecanı başladı. Ancak bu, dizi içinde yer alan bir tarihten başka bir şey değildi.

4. sezonun 2022 yılında geleceği bilgisi, eylül ayında yayınlanan Creel House fragmanıyla doğrulanmıştı. 80’lerin korku ikonlarından olan ve Elm Sokağı Kabusu filminden tanıdığımız Robert Englund’ın da bulunduğu fragman, yeni sezonda neler göreceğimizi kısaca verirken; sonundaki neon yazıyla da çıkış tarihinin 2022 olduğunu da onaylamış oldu. Kısacası heyecanlanacak yeni bir bilgi yok.

'Fake atan' tweet'e gelen bazı tepkiler:

"10 bölümlük dizi yapmak için 3 sene bekliyorsunuz..."

"Yine de izleyeceksin"

"Ah, yani Mean Girls Günü'nün 3 Ekim olması gibi diyorsunuz. Yeni sezonun yarın gelmesi değil yani."

"Bunu öğrenmek ne can sıkıcı! Öğk."

"Bunun milli bayram olması gerek."

"Canva uygulaması 6 Kasım'ı Stranger Things Günü olarak tanıyor!"

"Yeni sezon geliyor sandım.. Kahretsin."

"Bu çıkana kadar Dustin ikinci orta yaş krizine girecek."

"Yuuuh yeni sezon çıkıyor sandım."

Stranger Things'in en son yayınlanan fragmanı, Creel Evi: