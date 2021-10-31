Okan Bayülgen'den Netflix Hakkında Enteresan Açıklama

Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulübü isimli programında Netflix hakkında enteresan açıklamalarda bulundu. Bayülgen, Netflix izlemenin 'cool' bir şey olmaktan çıkıp 'loserlık' olacağını ifade etti.

Yıllar boyu yaptığı programlarla Türk televizyon tarihinin önemli isimlerinden biri olmayı başaran Okan Bayülgen, son dönemde daha çok yaptığı enteresan açıklamalarla gündeme geliyor. Daha önce sosyal medya fenomenleri ile ilgili olarak 'hepsi çöp' ifadelerini kullanan, son olarak da geçtiğimiz haftalarda NASA'nın Ay'a yolculuğunun gerçek olmadığını iddia eden Bayülgen, şimdi de Netflix ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Dünya genelinde milyonlarca abonesi bulunan ve sayısız yapım barındırdığı arşivi ile oldukça geniş bir kitleye hitap eden Netflix, çıkardığı popüler yapımlarla sosyal medyada da sık sık gündem yaratıyor. Netflix'i yıllar içerisinde bu kadar popüler hale getiren şey ise genişleyen kütüphanesinde herkese reklamsız ve kontrolün kendisinde olduğu bir seyir imkanı sunması. Ancak anlaşılan Okan Bayülgen'e göre Netflix izlemek yalnızca şimdilerde 'havalı' görülen ancak gelecekte 'loserlık' olacak bir alışkanlık.

''Netflix yeme içme marketine dönüşüyor''

Uykusuzlar Kulübü isimli programında konuklarına Netflix ve Netflix izlemek hakkındaki görüşlerini anlatan Bayülgen, Netflix'in bir 'yapı market' ya da 'yeme içme marketine' dönüştüğünü söyledi. Platformu, kült filmleri ve 'sanat sineması' filmlerini izleyicilerle buluşturan Mubi ile kıyaslayarak 'Bir Mubi değil sonuçta' diyen Bayülgen, Netflix'in 'çok iyi bir organizasyon' olduğunu; ancak bir süre sonra 'outlet' olacağını söyledi.

Bayülgen Netflix izlemenin ise gelecekte 'patlamış mısırla sinemada film izlemek' kadar 'loser bir görüntü' arz edeceğini söyledi. Bayülgen aynı zamanda şimdilerde televizyon izleyicisine 'looser' olarak bakıldığını ve gelecekte Netflix'in de benzer bir etkisinin olacağını söyledi.