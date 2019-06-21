Yeni Nesil Bellek Yongaları Günümüz Teknolojisinin Ötesinde

RAM teknolojilerini geliştirmek için çalışmalarını sürdüren İngiliz bilgisayar mühendisleri, yeni bir RAM teknolojisi üzerinde çalıştıklarını duyurdular. Patentli olarak çalışmalarını sürdüren ekip, bu yeni nesil bellek yongalarının önümüzdeki dönemlerde hem DRAM hem de USB belleklerin yerine geçebileceğini, günümüz RAM'lerinden hem çok hızlı olduğunu hem de çok daha az enerji tükettiğini açıkladılar.

Tüm bilgisayar kullanıcıları için RAM hızı ve boyutu büyük bir öneme sahiptir. Random Access Memory'nin (Rastgele Erişim Belleği) çalıştığınız verilerin erişilebilmesini hızlandırmak için kendi bünyesinde bilgiler depolar. Bu sayede işlemciniz ve HDD'niz arasında bir tampon görevi görür. Eğer RAM dediğimiz donanımsal ürünler olmasaydı bu tampon bölge olmayacaktı ve işlemler doğrudan işlemci ile HDD arasında gerçekleşecek, bu da büyük bir yavaşlamaya neden olacaktı. Aslına bakacak olursak RAM'ler, bilgisayarların beynidir de diyebiliriz.

MHz değerleri ve bellek boyutları, bilgisayarınızın çalışma hızını doğrudan etkiler. Ancak bu değerlerin yüksek olması tek başına pek de bir işe yaramaz. Bilgisayarınızın diğer ekipmanlarının da RAM'le uyumlu olması gerekir. Bu durumun tam tersi de olasıdır. Eğer yeni nesil anakart, son teknoloji SSD'ler kullanıyorsanız yavaş bir RAM, bilgisayarınızın performansını doğrudan olumsuz etkileyecektir. Bu yüzden bir bilgisayar sistemi toplamaya karar verdiyseniz, kullancağınız tüm ekipmanların birbirleriyle uyumlu olmasına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

İngiliz bilgisayar mühendisleri de bu bellek yongalarının nasıl daha yüksek performanslı ve uzun ömürlü olabileceği konusunda çalışıyorlardı ve sonunda istedikleri sonuca ulaştılar. Teknolojinin tüm nimetlerinden faydalanan mühendisler, yeni nesil RAM'ler üretmeyi başardılar. Bu bellek yongaları önümüzdeki dönemlerde hem DRAM teknolojisinin hem de artık neredeyse herkesin en az bir adet sahip olduğu USB belleklerin yerini alacak. Veri merkezlerinde ve kişisel kullanıcılar tarafından kullanılabilecek olan bu bellek yongaları, içerdiği teknolojiler sayesinde tam performansta çalıştığı zaman enerji tüketimini günümüzdekilere kıyasla 5'te 1 seviyesine düşürecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Lancaster Üniversitesi bünyesinde çalışan bilim insanları, bu bellek yongalarının ömrünün evrenin yaşını açacak kadar uzun olduğunu söyledi. Yeni nesil bellek yongalarının patentini aldıklarını söyleyen bilim insanları, tüm geliştirmelerin yapılması için hala biraz zamana ihtiyaç olduğunu ancak bu ürünlerin piyasaya sürüldüğü zaman beklenecek olan süreye değeceğini ifade ettiler.