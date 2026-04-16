Google, Mac Bilgisayarlara Özel Gemini Uygulaması Yayımladı: Mac'inizin Yapay Zekâ Asistanı Olacak!

Google, Mac modelleri için özel Gemini uygulaması yayımladı. Gemini'ın macOS sürümü sayesinde aracı Mac'inizin yapay zekâ asistanı olarak kullanabileceksiniz.

Google tarafından geliştirilen Gemini, dünyada en çok kullanılan yapay zekâ araçlarından biri konumundaydı. Apple kullanıcıları da sık sık Gemini’ı tercih ediyordu. Ancak Mac modellerinde şimdiye kadar yalnızca tarayıcı üzerinden kullanabiliyordunuz.

Şimdi ise bu konuda Mac kullanıcılarını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Google, Mac cihaz kullanan kullanıcılar için resmen özel bir macOS uygulaması yayımladı. Gemini’ı artık Mac bilgisayarınıza indirebileceksiniz.

Mac’inizin artık bir yerleşik yapay zekâ asistanı var

Gemini’ın Mac uygulamasına buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün. Direkt Google’ın Gemini sitesi üzerinden macOS sürümü indirip cihazınıza kurabiliyorsunuz. Böylece tarayıcı kullanma ihtiyacınız ortadan kalkıyor. Masaüstünüzdeki herhangi bir ekrandan Gemini'a erişerek sekme açmadan Gemini’ın avantajlarından yararlanabiliyorsunuz.

Gemini için kısayol da ayarlanmış. “Option + Boşluk” yoluyla hızlıca Gemini’a erişme imkânı tanınacak. Ayrıca yapay zekâ ekranınızda olanları görüp analiz edebilecek, dosyalarınızı inceleyebilecek, yerleşik araçlar yoluyla görseller oluşturabilecek. Yani Mac’in yerleşik bir yapay zekâ asistanı olarak kullanabileceksiniz.

