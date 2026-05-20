Instagram Şipşak (Instants) Özelliği Nasıl Kapatılır? (Adım Adım Anlattık)

Instagram'ın geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan ama pek çok kesim tarafından beğenilmeyen Şipşak özelliğini nasıl kapatacağınızı anlattık.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Instagram, kullanıcı deneyimini tamamen değiştiren ve anlık paylaşımları ön plana çıkaran yeni Şipşak (Instants) özelliğini kullanıma sundu. Filtresiz, galeriden fotoğraf yüklemeye izin vermeyen bu yeni nesil hikâye formatı, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

Birçok kullanıcı, DM kutusunda oluşan kalabalıktan ve anlık bildirimlerden şikayetçi. Peki Instagram şipşak özelliği nasıl kapatılır? İşte Instagram DM kutunuzu eski sade hâline getirmek ve Şipşak özelliğini tamamen gizlemek için uygulamanız gereken adımlar!

Instagram Şipşak özelliği nasıl kapatılır?

  • Adım #1: Instagram uygulamasını açın. Sağ alt köşede yer alan profil resminize tıklayarak kendi profil sayfanıza geçiş yapın.
  • Adım #2: Profil sayfanızın sağ üst köşesinde bulunan üç çizgi (menü) simgesine dokunun. Açılan listeden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine girin.
  • Adım #3: Menüyü aşağı kaydırarak "İçerik Tercihleri" seçeneğini bulun.
  • Adım #4: Karşınıza çıkan ekranda "Şipşak içerikleri gelen kutusunda gizle" seçeneğini bulun. Bu seçeneğin yanındaki butonu aktif hâle getirin.

Instagram Şipşak bildirimleri nasıl kapatılır?

Eğer özelliği tamamen gizlemek yerine sadece gün içinde gelen anlık "Şipşak paylaşıldı" bildirimlerini engellemek istiyorsanız da şu adımları izleyebilirsiniz.

  • Adım #1: Instagram profilinizden sağ üstteki üç çizgiye dokunun.
  • Adım #2: Ayarlar ve Gizlilik > Bildirimler yolunu izleyin.
  • Adım #3: Bildirim ayarları listesinden "Şipşak" başlığını bulun.
  • Adım #4: Buradan Şipşak bildirimlerini "Kapalı" konumuna getirin.

Instagram Şipşak kapatma ayarı bende görünmüyor, neden?

Instagram yeni özellikleri kademeli olarak dağıtır. Eğer ayarlarınızda bu seçeneği göremiyorsanız, Google Play Store veya App Store üzerinden Instagram uygulamasını son sürüme güncellediğinizden emin olun.

Şipşak özelliğini kapatınca arkadaşlarıma bildirim gider mi?

Hayır, Şipşak özelliğini gizlediğinizde veya bildirimlerini kapattığınızda arkadaşlarınıza herhangi bir bilgilendirme veya bildirim gitmez.

