WhatsApp, ana ekrana “Kişiler” menüsü ekleyecek. Buradan kolayca kişilere ve yakın zamanda çevrim içi olanlara erişebileceksiniz.

Dünyanın en popüler online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni güncellemeler getiriyordu. Şimdi ise firmanın çok sevindirici bir yenilik üzerinde daha çalıştığı görüldü.

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WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilen yeni özellik, WhatsApp’ın ana ekranına yepyeni bir bölüm ekliyor. Bu bölüm “Kişiler” olarak karşımıza çıkıyor.

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Kişilere kolayca erişebileceksiniz

Ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere yakında ana ekranda alt kısımda bulunan bölümler arasında “Kişiler” listesi de göreceksiniz. İsminden de anlayabileceğiniz üzere buraya bastığınızda direkt kişiler listenize ve yakında online olan kişilere ulaşabiliyorsunuz.

WhatsApp normalde bu seçeneği ayarlar bölümüne getirmeyi planlıyordu ancak sonrasında alt menüye taşımaya karar verildi. Gerçekten yararlı olacağını söyleyebiliriz. Böylece çok daha hızlı ve kolay şekilde kişilere ulaşabilecek, kimin yakın zamanda çevrim içi olduğu görülebilecek.

WhatsApp’ın yeni özelliği şimdilik test aşamasında. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok. Geldiğinde sizleri bilgilendireceğiz.