Yakında Apple Music'i Tamamen Ücretsiz Kullanmak Mümkün Olabilir (Yeni Özellik Spotify'dan Tanıdık Geldi)

Apple Music'in beta sürümünde keşfedilen kodlara göre yakında şarkı atlama sınırı ile birlikte ücretsiz kullanım olanağı gelebilir.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Spotify ve YouTube Music gibi devlerin aksine yıllardır "Bedava müzik mi olur canım?" duruşunu bozmayan Apple Music cephesinde işler değişiyor gibi.

Android için yayınlanan son Apple Music beta sürümünde keşfedilen bazı kodlara göre Apple, Apple Music'i ücretsiz kullanabileceğiniz yeni bir altyapı üzerinde çalışıyor.

Şarkı atlama sınırı geliyor

Android kod avcısı Aaron Perris tarafından ortaya çıkarılan detaylarda "premium erişim" ifadeleri ve daha da önemlisi, kullanıcının şarkı atlama sınırına ulaştığını belirten bir hata mesajı bulundu. Şarkı atlama sınırı tanıdık geldi mi? Evet, Spotify’ın ücretsiz versiyonunda yıllardır canımızı sıkan o meşhur kısıtlama yakında Apple Music'in ücretsiz kullanıcıları için kullanıma sunulacak.

Bu yeni kodlar, Apple'ın daha esnek ve muhtemelen daha ucuz abonelik paketleri üzerinde çalıştığının güçlü bir işareti. Tamamen ücretsiz bir paket olmasa bile, bütçe dostu ve reklam destekli bir model kapıda olabilir. Şimdilik bunu zaman gösterecek.

