2026 Dünya Kupası Takviminizi Hazırladık! Tüm Maçları Ücretsiz Şekilde Google Takvime Ekleyebilirsiniz!

2026 Dünya Kupası’nı yakından takip etmek isteyenler için ücretsiz bir Google Takvim hazırladık. Maç günleri, saatleri, stadyum bilgileri, bildirimler ve günlük e-posta hatırlatmalarıyla turnuvadaki hiçbir karşılaşmayı kaçırmayacaksınız.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

2026 Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken, turnuvadaki hiçbir maçı kaçırmamanız için kullanımı oldukça kolay bir 2026 Dünya Kupası Takvimi hazırladık. Bu takvim sayesinde hangi ülkenin hangi gün, saat kaçta ve hangi stadyumda sahaya çıkacağını tek tek görebileceksiniz.

Üstelik takvim yalnızca ilk fikstürle sınırlı kalmayacak. Her tur tamamlandığında skorlar ve bir sonraki tur eşleşmeleri de güncellenmeye devam edecek. Yani grup aşamasından finale kadar tüm turnuvayı tek bir Google Takvim üzerinden takip edebileceksiniz.

Tabii skorları dakika dakika takip etmek isterseniz Maçkolik uygulamasını indirebilirsiniz.

2026 Dünya Kupası maçları tek takvimde toplanıyor

Hazırladığımız takvimde her karşılaşma ayrı bir etkinlik olarak yer alıyor. Maç başlıklarında grup bilgisi ve karşılaşacak ülkeler bulunurken, etkinlik detaylarında maçın oynanacağı stadyumu da görebiliyorsunuz. Böylece fikstürü ayrıca aramanıza gerek kalmıyor.

Takvim Türkiye saatine göre hazırlandı. Maç başlamadan 30 dakika önce bildirim alabilecek, ayrıca her gün o günün maçlarını e-posta bülteni olarak görebileceksiniz. Bunun için Google Takvim uygulamasını indirmeniz ve bildirimleri açık tutmanız yeterli.

2026 Dünya Kupası Takvimi Google Takvim’e nasıl eklenir?

* Öncelikle buraya tıklayarak takvim sayfasına ulaşın.

  • Eğer uygulamayı ilk kez açıyorsanız Google hesabınızla giriş yapmanız istenecek. Giriş yapabilirsiniz.
  • Takvim ekleme ekranında "Takvim Ekle" ya da "Abone Ol" butonlarını göreceksiniz. Buraya tıklayarak ekleyebilirsiniz.
  • Eklendikten sonra takvim, "Diğer Takvimler" bölümünde 2026 Dünya Kupası Takvimi ismiyle listelenecek.
  • Maçları görebilmek için takvimin tikinin işaretli olduğundan emin olun.
  • Ayrıca bildirimleri alabilmek için Google Takvim uygulamasının bildirimlerini etkinleştirmeniz gerekiyor.

Takvim ücretsiz ve turnuva boyunca güncellenecek

2026 Dünya Kupası Takvimi tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Takvimi Google hesabınıza eklediğinizde tüm maçlar otomatik olarak takviminize işlenecek. Böylece maç saatlerini, stadyumları ve eşleşmeleri tek yerden kontrol edebileceksiniz.

Turnuva ilerledikçe tamamlanan maçların skorları ve eleme turlarındaki yeni eşleşmeler de takvime eklenmeye devam edecek. Yani takvim, yalnızca başlangıç fikstürünü değil, Dünya Kupası’nın tüm yolculuğunu takip etmenizi sağlayacak.

