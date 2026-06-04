Google, Dreambeans isimli çok ilginç bir yapay zekâ uygulaması tanıttı. Kullanıcıyı Dijital dünyadaki sonsuz kaydırmadan uzaklaştırmak isteyen bu uygulama, Google verilerinizle size özel görsel hikâyeler oluşturuyor.

Yapay zekâ deyince akla gelen ilk firmalardan biri hâline gelen Google, bu teknolojiye sahip birçok yeni özellik ve uygulama tanıtıyordu. Şimdi ise Google Labs’ten, daha önce pek sık görmediğimiz tarzda çok ilginç bir uygulama geldi. Yapay zekâ destekli Dreambeans tanıtıldı.

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Google’da Ürün Yöneticisi olarak görev yapan Türk asıllı Gözde Öznür liderliğinde geliştirilen Dreambeans, kullanıcıları dijital dünyada hüküm süren sonsuz kaydırmadan uzaklaştırmayı ve amaçlıyor ve hayatınızı kelimenin tam anlamıyla animasyon hikâyelere çeviriyor.

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Sizin için Google verilerinizi kullanarak görsel hikâyeler oluşturuyor

iOS ve Android için yayımlanan ve deneysel bir uygulama olan Dreambeans, kullanıcının çeşitli Google hizmetlerinden verileri kullanarak yapay zekâ yardımıyla resimlendirilmiş hikâyelere çeviriyor. Bu hikâyeler de kullanıcılara genel olarak yaşam tarzı önerileri olarak sunuluyor.

Ziyaret edebileceğiniz yerler, konuşabileceğiniz konular, deneyebileceğiniz yeni şeyler, yaklaşan seyahatler, etkinlikler gibi birçok farklı konuda olabiliyorlar. Yukarıdaki videodan örneklerini görebilirsiniz. Bu görsel hikâyeleri oluşturmak için kullanıcının izniyle Gmail, Takvim, Fotoğraflar, YouTube, Google Arama geçmişi gibi yerlerden veriler kullanılıyor. Görseller de yapay zekâyla oluşturuluyor. Örneğin bir hikâyede yaşadığınız yere yakın ve ilginizi çekebilecek bir kafe önerisi görebiliyorsunuz. Bir başka hikâyede ise geçmişinize göre web’den derlenmiş haber makaleleri yer alabiliyor.

Öznür ve Google ekibi, açıklamalarında bu uygulamanın şu anda kullanıcıları âdeta ele geçiren** “sonsuz kaydırma” alışkanlığından uzaklaştırmayı** ve farklı bir deneyim sunacağını belirtti. Ayrıca olumsuz haberlere sürekli maruz kalma alışkanlığına karşı bir panzehir olarak tasarlandığını da eklediler. Temel amacın “birkaç ilham verici fikir edinmek ve ardından dışarı çıkıp hayatınızı yaşamak” olduğu ifade edilmiş.

Dreambeans, şimdilik yalnızca ABD’de yaşayan ve Google AI Ultra aboneliğine sahip kullanıcılar için sunuldu. Diğer pazarlara ne zaman geleceği konusunda ise herhangi bir bilgi yok.