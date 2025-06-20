Android’deki Gemini uygulaması artık Google’ın Şarkı Arama özelliğini kullanarak çalan müzikleri tanıyabiliyor. Google, bu yeni özelliği Android cihazlarda kullanıma sundu. iOS tarafında ise destek henüz aktif değil ancak yakında gelmesi bekleniyor.

Google, Android'deki Gemini uygulamasına sonunda beklenen özelliği ekledi. Artık telefonunuza “Bu şarkı ne?” diye sorduğunuzda, çalan müziği tanıyabiliyor. Bu yenilik yıl sonuna doğru Google Asistan’ın tamamen kaldırılmasından önce devreye alınmış gibi görünüyor.

Android kullanıcıları artık “Keşke bu şarkıyı bulabilsem” diye düşündüğünde, Gemini otomatik olarak Google’ın Şarkı Arama özelliğini devreye sokuyor. Ekranda tanıdık o dalgalı küre çıkıyor ve kısa bir dinlemenin ardından sonuçlar Google Arama üzerinden ekrana geliyor. İsterseniz aramayı iptal etmeniz için ekranın alt kısmında bir seçenek de sunuluyor.

iOS kullanıcıları beklemede

Özellik henüz Gemini’ın kendi içine tam olarak entegre değil; yani sonuçlar doğrudan uygulama içinde gösterilmiyor. Ama en azından artık uzun uzun açıklama yapmak yerine, kullanıcıyı direkt işe yarar bir sonuca yönlendiriyor. Eskiden bu işi Google Asistan hallediyordu. Gemini’a geçildikten sonra kullanıcılar bir süre çalan şarkıyı öğrenmek için Şarkı Arama’yı elle açmak zorunda kalmıştı.

Şimdilik bu yenilik sadece Android kullanıcıları için geçerli. iPhone tarafında “Bu şarkı ne?” diye sorduğunuzda hâlâ şarkı tanıma ekranı açılmıyor. Google bu özelliği iOS’a ne zaman getirecek, şimdilik net bir bilgi yok.