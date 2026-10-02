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Google, Telefon Kamerasını Adeta İkinci Bir Göze Dönüştürüyor: Etrafınızda Ne Varsa Anlatıyor!

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Google, Gemini Live'a telefon kamerasından gördüklerini sesli olarak anlatabilen yeni bir özellik ekledi.

Google, Telefon Kamerasını Adeta İkinci Bir Göze Dönüştürüyor: Etrafınızda Ne Varsa Anlatıyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Telefonun kamerasını açıyorsunuz, Gemini de gördüklerini size anlatıyor. Masanın üzerindeki eşyadan kıyafetinize, elinizden düşüp yere yuvarlanan kulaklıktan uzaktaki bir yazıya kadar kameranın gösterdiği şeyleri tarif edebiliyor.

Yalnızca gördüklerini söylemekle de kalmıyor. Gemini, kamerayı biraz sağa çevirmenizi ya da aşağı indirmenizi söyleyerek neye bakmanız gerektiğini de tarif ediyor. Google'ın Guided Vision, Türkçe karşılığıyla Rehberli Görüş adını verdiği bu özellik, görme engelli ve az gören kullanıcıların çevrelerindeki şeyleri daha kolay fark etmesine yardımcı olmak için Gemini Live'a eklenmiş durumda.

İçerikten Görseller

Google, Telefon Kamerasını Adeta İkinci Bir Göze Dönüştürüyor: Etrafınızda Ne Varsa Anlatıyor!
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Guided Vision'ın kullanım alanları da öyle çok özel durumlarla sınırlı değil. Küçük yazıları okumak, bir eşyanın nerede olduğunu bulmak veya üzerinizdeki kıyafetlere şöyle bir bakmak istediğinizde kamerayı açıp Gemini'ye göstermeniz yeterli.

Örneğin:

  • Yemek paketlerinin üzerindeki küçük besin değerlerini okuyabiliyor.
  • Loş bir restoranda menüde yazanları aktarabiliyor.
  • Dolapta aradığınız bir eşyayı bulmak için sizi yönlendirebiliyor.
  • Çizgili bir gömleğin seçtiğiniz pantolonla uyup uymadığını söyleyebiliyor.
  • Daha önce girmediğiniz bir odada eşyaların nerede durduğunu tarif edebiliyor.

Kamerayı nereye tutacağınızı da söylüyor

Guided Vision'ın farklılaştığı yerlerden biri de burada. Gemini yalnızca kameranın karşısındakini tarif etmiyor; daha iyi görebilmek için telefonu nasıl hareket ettirmeniz gerektiğini de söyleyebiliyor.

Örneğin aradığınız eşya kadrajın kenarında kalmışsa telefonu sağa kaydırmanızı, başka bir ayrıntıya bakmak için de aşağı eğmenizi isteyebiliyor. Böylece kullanıcı, yalnızca söylenenleri dinlemekle kalmıyor; kamerayı nereye çevireceğini de biliyor.

Guided Vision nasıl kullanılıyor?

Google'ın paylaştığı bilgilere göre Guided Vision, görme engelli ve az gören kişilere uzaktan görsel destek sağlayan Aira iş birliğiyle ve 1.000'den fazla test kullanıcısının katkısıyla geliştirildi. Gemini Live'ın desteklendiği bölgelerde Android 9 ve üzeri cihazlarda kullanılabiliyor. Birden fazla dil desteği de bulunuyor.

Özelliği Gemini ayarlarından, Android'in erişilebilirlik menüsünden veya ekranı sesli olarak okuyan TalkBack üzerinden açmak mümkün.

Google'ın burada önemli bir uyarısı da var. Gemini'nin anlattıkları her zaman doğru olmayabilir. Bu yüzden Guided Vision'ın yol bulma, engel tespiti veya beyaz baston gibi güvenlik açısından kritik araçların yerine kullanılması önerilmiyor.

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Google Gemini

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