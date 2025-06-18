Google, Gemini 2.5 Flash ile Gemini 2.5 Pro modellerinin kararlı sürümlerini tüm kullanıcıların erişimine açtı. Ayrıca Gemini 2.5 ailesinin yeni üyesi Flash Lite da tanıtıldı. İşte detaylar...

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâ modeli Gemini ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, en gelişmiş modelleri olan Gemini 2.5 ailesinin genel kullanıma açıldığını duyurdu. Ayrıca Gemini 2.5 ailesinin yeni üyesi Gemini 2.5 Flash Lite da tanıtıldı.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre 2.5 Flash ve 2.5 Pro'nun kararlı sürümleri, an itibarıyla tüm kullanıcıların erişimine açılmış durumda. Artık ücretli abonelik almış olsun veya olmasın tüm Gemini kullanıcıları, Google'ın gelişmiş yapay zekâ modellerine erişebilecekler.

Gelelim Gemini 2.5 Flash Lite modeline

Gemini 2.5 Flash Lite, Google'ın şimdiye kadarki en uygun maliyetli ve en hızlı 2.5 modeli olarak karşımıza çıktı. Henüz önizleme aşamasında olan yapay zekâ modeli, kodlama, matematik, bilim, muhakeme ve çok modlu kıyaslamalar gibi işlemler için oldukça ideal. 1 milyon tokenlik bağlam uzunluğuna sahip olan model, Google Arama ve kod yürütme gibi araçlara da bağlanabiliyor.

Google Gemini 2.5 Flash'ta 1 milyon token çıktısı 0,3 dolar, 1 milyon token çıktısı ise 2,5 dolar olarak maliyetleniyor. Bu tutar, Gemini 2.5 Flash Lite modelinde sırasıyla 0,1 dolar ve 0,4 dolar olarak açıklandı. Model, girdiği testlerde Gemini 2.5 Flash'ın gerisinde kalsa da çok gelişmiş işlemlere ihtiyaç duymayan kullanıcılar için oldukça yeterli bir performans sunacak gibi görünüyor.