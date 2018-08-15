Fast.ai adındaki yapay zeka eğitimleri veren sitenin öğrencileri, Google'ınkinden %40 daha verimli bir makine öğrenimi algoritması geliştirmeyi başardı.

Fast.ai adlı makine öğrenimi ve yapay zeka konularında ücretsiz çevrimiçi eğitimler sunan bir sitenin 'öğrencileri', Google'ın yapay zeka algoritmasından daha iyisini yapmayı başardı. Bu gelişmeyle Google'ın uzmanlarına taş çıkartan yarı zamanlı coder'lar, kendi yeteneklerini kanıtlamış oldu.

Stanford'daki araştırmacıların kullandığı 'Dawnbench' adındaki performans testi, yapay zekanın öğrenme algoritmasının hızını ve maliyetini en optimum düzeyde kullanan uygulamaları sıralıyor. Bu sıralamalarda bugüne kadar Google hep ilk sıraları dolduran şirket olmuştu. Fast.ai ekibi ise Google'ın kullandığı donanıma benzer bir donanımla, Google'dan daha iyi bir algoritma sunduğunu ortaya koyarak birinci sıraya yerleşti.

Google'ın algoritmasından yaklaşık %40 daha verimli çalışan bu algoritma sayesinde Fast.ai geliştiricileri, ileri düzey yapay zeka araştırmalarının sadece 'teknoloji devleri' tarafından değil; daha küçük çapta geliştiriciler tarafından da yapılabileceğini ortaya koydu.