Google'ın ana şirketi Alphabet'in sahip olduğu Londra merkezli DeepMind, yapay zekaları kullanarak göz hastalıklarının teşhis edilebileceğini açıkladı.

2014 yılında Google'ın satın aldığı DeepMind, sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre DeepMind, 50'den fazla göz bozukluğunu yapay zeka yardımıyla tespit etmeyi başardı. Londra'daki Moorfields Göz Hastanesi ile işbirliği yapan şirket, uzman doktorlar ile aynı doğrulukta tespit etmek için algoritmaları eğittiklerini belirtti. Ayrıca yapay zeka, hastalar için en uygun tedaviyi doğru bir şekilde önerme ve en acil bakım gereksinimine öncelik verme kabiliyetlerine de sahiptir.

İki yıl önce başlayan bir proje ile DeepMind, görme kayıplarına yol açabilecek hastalıkları tanımlamak için binlerce tarihi ve tamamen anonimleştirilmiş göz taraması kullanarak makine öğrenimini geliştirdi. Çalışmaya göre sistem şu anda %94 doğrulukla tanı koyabiliyor. Şirket, ileride yapay zekaların sağlık konusunda daha fazla rol alacağını ve göz muayenelerinin de bu yöntemle yapılacağını düşünüyor.

Londra merkezli Babylon Health, geliştirdiği yapay zeka teknolojisinin, Britanya'daki genel pratisyen hekimlerin yaptığı testleri yapabildiğini ve insanlardan daha başarılı olduklarını açıkladı. Mart ayında ise bir grup araştırmacı, yapay zekaların kalp anatomisini bir insandan daha iyi sınıflandırabildiğini bulmuşlardır.

Göz hastalıklarının oküler taramalardan teşhis edilmesi, doktorlar için karmaşık ve zaman alıcı bir işlemdir. Ayrıca yaşlanan küresel nüfus ve göz hastalıklarının daha yaygın hale gelmesi, sağlık sistemlerine binen yükün artması anlamına gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı, yapay zekaların sağlık sektörüne girmesi için uygun bir ortam oluşmuş durumda. Moorfields'daki danışman göz doktoru Pearse Keane, "Yaptığımız göz taramalarının sayısı, insan uzmanlarının yorumlayabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde büyüyor" ifadelerini kullandı.

Keane bu durumun hastalar için yıkıcı olabilecek, görme tehlikesi taşıyan hastalıkların tanı ve tedavisinde gecikmelere neden olma riskinin olduğunu belirtti. Muayene için yapay zeka kullanmak ise hastalar için daha erken teşhis ve dolayısıyla daha erken tedavi anlamına gelebilir. DeepMind'in yapay zekası, bir tür göz tarayıcısı kullanılarak eğitildi, ancak araştırmacılar herhangi bir modelle uyumlu olduğunu belirtti. Ayrıca yapay zeka, doktorlara belirli bir teşhise nasıl ulaştığını açıklayabilmekte, bu da doktorların tedaviye devam etmeden önce makinenin doğru teşhisi yapıp yapmadığını incelemelerini sağlar.

Yapay zekalar, hastanelerde kullanılmadan önce klinik çalışmalardan geçmeli ve onay almalıdır. İngiltere Optometristler Koleji'nde araştırma başkanı olan Martin Cordiner, “Optometristler genellikle göz hastalığının belirtileri olan kişiler için ilk çağrı noktası olduğundan, yapay zekanın hastalara yardımcı olma konusundaki potansiyeli için çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.