Türkiye'nin en popüler mobil cihaz üreticilerinden General Mobile, hava temizleyici sektörüne giriş yaptı. İlk ürünü GM Air Purifier'ı tanıttı.

Soluduğumuz havanın kalitesi yalnızca dış ortamda değil, evlerimizin içinde de düşüyor. Haliyle ev ortamında kullanıma odaklanan hava temizleyicilerin popülerliği de giderek artıyor.

Hava temizleyicilerine olan talep hiç olmadığı kadar yüksek olurken yerli mobil teknoloji üreticisi General Mobile da bu sektöre giriş yapmaya karar verdi. Şirket, ilk hava temizleyicisi “GM Air Purifier”ı tanıttı.

Karşınızda General Mobile’ın ilk hava temizleyicisi:

General Mobile GM Air Purifier, silindir bir yapıya sahip ve 360 derecelik bu yapısı sayesinde temizleme kapasitesinin tamamını kullanabiliyor. Paylaşılan verilere göre cihaz, 10 dakika gibi kısa bir sürede 16 metrekarelik bir odanın havasını temizleyebiliyor.

Temizlemek diyoruz, peki tam olarak ne temizleniyor? GM Air Purifier, HEPA H13 filtresiyle ortamdaki zararlı partikülleri filtereye hapsediyor. Bulunduğu yerin hava kalitesine göre de çalışma hızını ayarlıyor.

Hava temizleyicideki filtre sayesinde havadaki 0,3 mikron kadar küçük kirleticiler ortadan kaldırılabiliyor. Alerjenler, hayvan tüyleri, duman, küf, koku ve toz partikülleri filtre tarafından yakalanıyor. Havada %99,97 oranında temizlik ve Filtre için 5000 saate kadar ömür vadediliyor.

GM Air Purifier, geceleri rahat uyumak isteyenler için de ‘Uyku modu’ özelliğine sahip. Cihaz, bu modda 18 desibel ses çıkarıyor, bu sayede gece boyunca evdekileri rahatsız etmeden havayı temizlemeyi sürdürüyor.

Cihazın tüm faaliyetleri, üzerindeki dijital panel üzerinden takip edilebiliyor. Aynı zamanda cihazın tüm ayarları, akıllı telefonlar için geliştirilen GM Smart uygulaması üzerinden yapılabiliyor, tüm faaliyet bu uygulama üzerinden de takip edilebiliyor.

GM Air Purifier, 3.499 TL'den satışa sunuldu.