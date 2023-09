Bilim insanları, rüyada olduklarının farkında olan insanların, gerçek hayatta nasıl çalındığını bildikleri bir şarkıyı rüyalarında da çalabileceklerini keşfetti. Yapılan araştırma, rüya ile gerçek dünya arasında aktarım yapılabileceğini ortaya koymuş oldu.

Rus bilim insanları, insanlar üzerinden çok ilginç bir keşif yaptılar. Bilinçli rüya gören bu insanlar üzerinden yapılan çalışmada, gerçek hayatta öğrenilen bir şarkının rüyada doğru bir biçimde çalınabileceği tespit edildi. Öte yandan; bu çalışma ile rüya sırasında çalınan bir parçanın gerçek hayata aktarılabileceği de anlaşılmış oldu. Gelin bu ilginç çalışmaya yakından bakalım.

Rüya gördükleri sırada rüyanın içinde olduklarını bilen 4 kişi ile gerçekleştirilen çalışmada, bireylere önce Queen'in We Will Rock You şarkısının nasıl çalındığı öğretildi. Denekler, daha sonra da bilinçli rüyalar gördüler ve bu rüyada We Will Rock You'yu çaldılar. Katılımcıların 3 tanesi, gerçek hayatta öğrendiği melodileri uykusu sırasında başarılı bir şekilde tekrarlayabildi.

Çalışma, uyku sırasında kolların oynatılmasına odaklandı

Bilim insanları, araştırma kapsamında uyku sırasındaki beyin aktivitesine değil, kas hareketlerine odaklandılar. Bu bağlamda; kollarına elektromiyografi sensörleri yerleştirilen deneklerin kollarıyla yaptıkları hareketler, bilgisayar ortamında izlendi. Sadece bu çalışma için hayata geçirilen yazılım, gerçek hayattaki kas hareketleri ile rüya sırasındaki kas hareketlerini kıyasladı. Denekler, bazı durumlarda kollarını çok hafif oynatmış olsalar da sonuçlar fena değildi.

Bilinçli rüyalar, bilim insanlarının uzun zamandır üzerinde çalıştıkları konuların başında geliyor. Rusya'da yapılan araştırma, rüyalarda görülen şeylerin bir şekilde gerçek hayata aktarılabileceğinin delili niteliğinde. Bu tür araştırmaların daha geniş kapsamda yapılması, bu alanda nasıl bir potansiyel olduğunun anlaşılmasını sağlayacaktır.

İnsanların rüyalarında We Will Rock You çaldıkları anlara ait görüntüler