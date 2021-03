Twitter'da sızıntılarla ünlü bir kullanıcı, God of War, Uncharted, Bloobborne ve Ghost of Tsushima'nın PC'ye geleceğini iddia etti. İddiaların kaynağı olan kişi, daha önceleri PC'ye gelecek bazı PlayStation oyunlarını doğru tahmin etmişti.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, oyun konsolu PlayStation ile oldukça başarılı işlere imza attı. Şirket, piyasaya sürdüğü konsolların yanı sıra yalnızca bu platforma özel olarak geliştirdiği God of War, Ghost of Tsushima ve Uncharted gibi oyunlarla da ciddi bir oyuncu kitlesini kendine çekmeyi başardı.

Bahsi geçen oyunlar PlayStation 4'ün en popüler yapımlarından olsalar da Sony, politikaları gereği 'PlayStation Özel Oyunu' başlığı altında çıkan oyunları şimdiye dek başka herhangi bir platformda yayınlamıyordu. Ancak geçtiğimiz aylarda PC için yayınlanan Horizon Zero Dawn ile bu durumun tersine döndüğünü görmüştük. Gelen son haberlere göreyse şirket, daha fazla PS4 oyununu PC'ye getirebilir.

En popüler PS4 oyunları, PC için yayınlanabilir:

Twitter'da @CrazyLeaksTrain adlı bir hesabın ortaya attığı iddialara göre Sony, önümüzdeki dönemlerde Bloodborne, God of War, Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Ghost of Tsushima'yı PC platformunda piyasaya sürecek.

İddiaların kaynağı olan Twitter hesabı, geçmişte de birkaç kez Bloodborne PC sürümünün yolda olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar henüz karşılığını bulmamış olsa da hesap, Kingdom Hearts serisinin Epic Games Store üzerinden PC'ye geleceğini, Ninja Gaiden Trilogy remaster'ı ve Nioh 2'yi doğru bir şekilde tahmin etmişti.

Daha önceleri bu tür iddialar oldukça uçuk kaçsa da son dönemlerde Death Stranding ve Horizon Zero Dawn gibi iki büyük PS oyununun PC için yayınlanması ihtimalleri güçlendiriyor. Peki, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce bahsi geçen oyunlar PC için yayınlanır mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.