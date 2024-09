Sucker Punch'ın yeni devam oyunu Ghost of Yotei geçtiğimiz gece gerçekleşen State of Play etkinliğinde tanıtıldı.

Sucker Punch'ın başlangıçta PlayStation 4 için piyasaya sürülen ve ciddi başarı elde eden oyunu Ghost of Tsushima'nın yakın süreçte devam oyununun geliştirildiğine dair iddialar gün yüzüne çıkmıştı. Ghost of Tsushima 2 adına sahip olması beklenen oyunla ilgili Sucker Punch geçtiğimiz gece gerçekleşen State of Play etkinliğinde bombayı patlattı.

Ghost of Yotei, PS5 için sıfırdan inşa edilen ilk Sucker Punch oyunu olacak. Tahmin edilenin aksine Ghost of Yotei adına sahip olan ve Japonya'nın bambaşka bir bölgesinde geçecek olan oyun, etkileyici grafikleri ile sunumun kapanışını gerçekleştirdi.

Ghost of Yotei Duyuru Fragmanı

Ghost of Yotei Konusu

Ghost of Yotei, 1603 yılında Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde yer alan Ezo topraklarında geçiyor. Hikâye, Tsushima Adası’nın kahramanı Jin Sakai’nin maceralarından 300 yıl sonra yaşanıyor ve tamamen yeni bir karakter olan Atsu’nun yolculuğunu konu alıyor.

Atsu, yeni bir “Ghost” maskesi takarak kendi efsanesini oluşturmak zorunda kalacak. Oyun, Japonya'nın merkezi otoritesinin kontrolü dışında kalan bu vahşi bölgede, Atsu’nun karşılaştığı tehlikeleri ve hayatta kalma mücadelesini anlatacak. Yotei Dağı’nın çevresindeki geniş bozkırlar, karlarla kaplı tundralar ve gizemli tehlikeler Atsu’nun yolculuğunun önemli noktaları olacak.

Ghost of Yotei Çıkış Tarihi

State of Play etkinliğinin en önemli duyurularından olan Ghost of Yotei için Sony resmî bir çıkış tarihi vermekten kaçınsa da oyunun 2025 yılı içerisinde oyuncularla buluşacağını açıkladı.

Geçmişteki birçok durum bu tarihin iyimser olduğunu düşündürtebilir ancak oyunun geliştirildiğine dair çok uzun süredir söylentiler bulunduğundan, Sony söylediği gibi 2025 yılında oyunu oyuncularla buluşturabilir.

Ghost of Yotei Ön Sipariş Fiyatı

Ghost of Yotei henüz ön siparişe açılmış değil. Sony ön sipariş konusunda çoğu zaman acele etmemeyi tercih ediyor, bu nedenle 2025 öncesinde oyunun ön sipariş sürecinin başlaması pek muhtemel görünmüyor.

Ön siparişe açıldığında ülkemizdeki kurların durumunun ne olacağını tahmin etmek güç fakat Avrupa'da oyunun 70 euro fiyat etiketiyle çıkması bekleniyor.

Peki sizin Ghost of Yotei'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.