Nokia'nın uygun fiyatlı olması beklenen 1 Plus adlı telefonu hakkında bazı detaylar belli olmaya başladı.

Nokia'nın şu sıralar en gözde modeli Nokia 9 PureView olsa bile şirketin, daha uygun fiyatlı bir cihaz üzerinde de çalıştığı ortaya çıktı. Nokia 1 Plus olarak bilinen bu cep telefonu modeli, yakın bir zamanda satışa sunulabilir.

TA-1123 model numarasına sahip olan bu cihaz, FCC tarafından onaylandı. Bu üründe; 2500mAh batarya, 5W (AD-5WU) şarj adaptörü, 1 metre USB kablosu (CA-10W), Bluetooth 4.2 ve MediaTek MT6739WW yonga seti bulunacak. Ayrıca; 5 inçlik bir qHD LCD (213ppi) ekran da olacağı söyleniyor.

Nokia 1 Plus; görünüşe göre uygun fiyatıyla çok satan giriş seviyesi bir cihaz olacak. FCC tarafından onaylanan Nokia 1 Plus'ın ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise henüz net bir bilgi yok.