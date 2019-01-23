GitHub her yıl, milyonlarca yazılımcının tercih ettiği en iyi teknolojileri sıralayan Octoverse raporunu yayımlıyor. Bu haberde GitHub kullanıcılarına göre en popüler olan 10 programlama dilini sıralıyoruz.

Yazılım geliştiriciler için birçok programlama dili var ancak yazılımcıların güvenip kullanabildiği diller sayılı. Açık kaynak kodlu yazılım geliştirmenin merkezi olan GitHub ise düzenli olarak bu istatistikleri takip ediyor. Her yıl düzenli olarak yayımlanan Octoverse raporunun sonuçlarına göre en popüler programlama dilleri şu şekilde sıralanıyor:

10. Ruby

Ruby, basitliği ilke edinmiş, açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. Gündelik hayatınızda kullandığınız birçok uygulamanın temelinde bu dil bulunur. Twitch, SoundCloud, Hulu, Zendesk, Square ve GitHub gibi uygulamalar Ruby ile yapıldı.

9. C

C, çok eski bir programlama dilidir ancak efsane olarak görülür. 1970’de ortaya çıkmasına rağmen günümüzde en çok tercih edilen dillerden biri olarak popülerliğini sürdürüyor.

8. Shell

Shell, işletim sisteminde belirli komutların çalışması için talimatlar veren bir bilgisayar programıdır. Shell dosyaları değiştirebilir, programları çalıştırabilir. Ayrıca sistem yöneticileri arasında oldukça popülerdir.

7. TypeScript

TypeScript, JavaScript’in süper güçlere sahip olan sürümü olarak tanımlanır. Bir diğer deyişle, JavaScript ile bağlantılıdır ancak daha büyük ölçekli programları destekleyebilir.

6. C#

C#, bir diğer adıyla C Sharp, Microsoft’un geliştirdiği bir dildir ve kurumsal müşterilerin kullandığı uygulamaları oluşturmak için kullanılır. Aynı zamanda Java’ya çok benzer.

5. C++

C++’da C gibi 1970’lere dayanıyor ve bilgisayar bilimleri derslerinde başlangıç seviyesi olarak öğretilir. Birçok oyunda, işletim sisteminde ve uygulamada ana dil olarak kullanıldığı için hala aktif olarak kullanılmakta.

4. PHP

PHP, dinamik ve etkileşim içeren internet siteleri yapmak için kullanılır. Facebook ve Yahoo gibi büyük siteler PHP kullanılarak oluşturuldu.

3. Python

Python, üst düzey bir programlama dilidir ve gittikçe büyümeye devam etmektedir. Başlangıç seviyesinde kolay bir dildir ancak genelde üst düzey programlama amacıyla kullanılır. Python için en popüler derslerden birine “Python’u Zor Yoldan Öğrenin” adı verilmiştir.

2. Java

Java, Sun Microsystems tarafından oluşturulan ve günümüzde Oracle’a ait olan nesne tabanlı bir dildir. Veri tabanları için ve aynı zamanda Android uygulamaları, bilgisayar uygulamaları ve daha fazlası için kullanılır.

1. JavaScript

JavaScript, hem kamu hem de özel sektörde kullanılan, her büyüklükteki organizasyona katkıda bulunan ve GitHub üzerinde kullanılan en popüler dildir. Bunun yanı sıra çoğu internet sitesinin temelinde yatan programlama dilidir.