Hackerlar, yeni geliştirdikleri yöntem sayesinde önceden saldırdıkları kişilerin verilerine tekrar ulaşarak, aynı kurbanları bir kez daha avlayabiliyorlar. Son zamanlarda sayısı gittikçe artan siber saldırıların kaynağı ise Rusya'dan geliyor gibi gözüküyor.

Fidye yazılım yöntemi, hackerların kişilerin bilgisayarlarına erişebilmelerini engelleyen ve verilerini tekrar kullanabilmeleri için, onları bu saldırıyı yapanlara ödeme yapmaya mecbur bırakan bir yöntem. Son yıllarda hackerlar tarafından oldukça tercih edilen bir yöntem olan bu saldırıya maruz kalan kişiler; özellikle büyük şirketler, ödemeyi yaptıktan sonra sorundan kurtulacaklarını sanıyorlardı. Ne yazık ki bu saldırıları yapanlar, eski kurbanlarını daha da gafil avlayacak bir yöntem geliştirdiler.

Hackerler, önceden saldırı gerçekleştirdikleri bilgisayarlara kurdukları bir program sayesinde, yaklaşık 1-1,5 sene boyunca sessizce veri toplamaya devam ediyorlar. Bu sayede sadece kişinin değil, kişinin kullandığı ağa bağlı olan tüm bilgisayarların verilerine erişebilen saldırganlar, diledikleri zaman tekrar harekete geçiyorlar. Özellikle bilinmeyen adreslerden gelen "ödeme" içerikli mailler veya word dosyaları ile rahatlıkla bulaştırılabilen virüsler sayesinde, tüm cihazların kontrolü asıl kullanıcısından çıkıyor.

Amerika'da son zamanlarda dev gazetelerin maruz kaldığı saldırılar, durumun ehemmiyetini gözler önüne seriyor. Daha önce yapılan araştırmalar sonucunda, izi sürülen IP adreslerinin Güney Kore'yi işaret ettiği söylenmişti ancak bu yeni yöntem ile gelen saldırıların izleri Rusya'yı işaret ediyor. Uzmanlar, bilinmeyen kaynaklardan gelen e-mail'lerin kesinlikle açılmamasının en basit ve kesin çözüm olduğunu bildiriyorlar.