Gmail'in Android sürümü, yıllardır getirilmeyen "Tümünü Seç" özelliğine nihayet kavuştu. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla tüm e-postaları seçip işlem yapabilecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dünyanın en popüler e-posta hizmetlerinden birisi olan Gmail'in mobil uygulamasını güncelledi. Bu güncelleme, "Neden en başında yoktu?" dedirten yeni bir özelliğin geniş çapta kullanılabilir hâle getirildiğini gözler önüne serdi.

Eğer Gmail uygulamasını aktif olarak kullanıyorsanız yazım yardımcısı ve detaylı filtreleme gibi nispeten gelişmiş özelliklerin bulunduğunu görmüşsünüzdür. Ancak bunlardan çok daha basit olan "Tümünü Seç" gibi bir özellik, Gmail'de yoktu. İşte bu durum artık nihayet değişti. Kullanıcılar, tek bir dokunuşla tek bir sayfada gösterilen 50 e-postanın tamamını seçebilecekler. Bu seçenek, e-postaları silmek isteyen kullanıcılar için önemli bir kolaylık olacak.

Gmail'in Tümünü Seç özelliği böyle görünecek

Gmail'in Tümünü Seç özelliği, çok basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Bu bağlamda; bir e-postanın üzerine basılı tuttuğunuz zaman Tümünü Seç özelliği devreye girecek. "Tümünü Seç" ve "Seçilileri Bırak" butonları, özelliğin kullanılmasını sağlayacak. 50'den fazla e-postayı seçmek istediğiniz zaman yapmanız gereken şeyin ekranı kaydırmak ve yeniden Tümünü Seç'e dokunmak olacak.

Yapılan incelemelerde, Gmail'in tüm mobil sürümlerinde Tümünü Seç özelliğinin bulunmaya başladığı tespit edildi. Google tarafından bir açıklama yapılmamış olsa da bu özellik, Gmail'in güncel sürümlerini kullanıyorsanız sizin için de aktif hâle getirilmiş olmalıdır. Bu arada; özelliğin bir süredir kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edildiğini de belirtelim.