Google, Gmail'in Android uygulaması için yeni bir özellik test ediyor. Bu özellik sayesinde artık doğrudan gelen kutusundan abonelik sonlandırmak mümkün olacak.

Bir süre önce Gmail'in web versiyonuna gelen bir özellik sayesinde istenmeyen maillerden kurtulmak kolaylaşmıştı. Bu özellik sayesinde toplu maillerden kurtulmak, mail listelerinden çıkmak çok daha basit hâle gelmişti. Gmail Android uygulaması da en son versiyonunda kullanıcılarına bu imkânı sunmayı başlayacak.

Tek tıkla mail listelerine veda dönemi başlıyor

Normal şartlar altında bir mail listesinden çıkmak pek kolay değil. Maillerin alt kısmında yer alan abonelikten çıkma linkleri, sizi şirketlerin kendi sayfalarına yönlendiriyor. Bu sayfalarda abonelikten çıkmak işlemi manuel olarak gerçekleştiriliyor. Bu işlem külfetli geldiği için de insanlar aboneliklerini sonlandırmamayı tercih ediyor.

Öte yandan Gmail'in Android uygulamasında web sürümündeki abonelikten çıkma seçeneği yoktu, sadece sayfanın en altına giderek bağlantı üzerinden abonelik sonlandırılabiliyordu. Spam içerikleri engellemek için de üç nokta menüsünden erişim sağlanması gerekiyordu. Uygulamanın henüz test aşamasındaki yeni özelliğiyle de doğrudan mailleri engellemek ve abonelikten çıkmak mümkün olacak.

Bu özelliği test etmek için öncelikle test versiyonunda gizli bir bayrağı aktif hâle getirmek gerekiyor. Google'ın test versiyonlarında bu tür özellikleri bayraklarla saklaması, özelliğin henüz son kullanıcılara sunulacak seviyede olmadığını gösteriyor. Özellik aktif olduğunda Google, toplu e-posta gönderenleri kullanıcılara basit bir çözüm sunmaya da zorlamış olacak. Yeni topluluk rehberlerine göre ticari e-postalar, tek tuşla abonelikten çıkma opsiyonu sunmak zorunda olacak ve bu kısım net bir şekilde gözükecek.