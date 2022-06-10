Video oyun tutkunlarının yakından takip ettikleri Summer Game Fest 2022 etkinlikleri resmen başladı. Etkinliklerin ilk gününde, çok sayıda AAA ve bağımsız geliştirici oyunu tanıtıldı. Tanıtımlar kapsamında Summer Game Fest 2022'ye damgasını vuran yapımsa Goat Simulator 3 oldu. Geliştirici ekip Coffee Stain Studios, duyurduğu yeni oyun için hazırladığı fragman ile oyuncuları güldürmeyi başardı.
Bundan tam 11 yıl önce, yani 2011 yılında Dead Island isimli bir oyun piyasaya sürülmüş ve o dönemlerde tüm oyuncuların ilgisini çekmişti. Yıllar boyunca sessizliğini koruyan ekipse birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve Dead Island 2'nin yolda olduğunu duyurmuştu. İşte bu fırsatı değerlendiren Goat Simulator 3 geliştiricileri, hazırladıkları fragmanı önce Dead Island 2'ymiş gibi gösterip, sonra da Goat Simulator 3'e dönüştürdü.
Goat Simulator 3, tam anlamıyla kaos dolu olacak
Goat Simulator 3 için hazırlanan fragmana baktığımızda, oyunun tam anlamıyla kaos içereceğini söyleyebiliriz. Çünkü geliştirici ekip, oyunda yönettiğimiz keçilere yepyeni ekipmanlar verdiler. Roketatarlar, paramotorlar ve telepatik özellikler, fragmanda gördüğümüz detaylar arasında yer alıyor.
Goat Simulator 3, önceki oyundaki gibi tek oyunculu bir yapıya da sahip olacak. Ancak bu kez, çevrimiçi çok oyunculu modda da keçi olup kaos çıkarabileceksiniz. Epic Games'te listelenmeye başlayan oyunun fiyatı ise şimdilik açıklanmadı. Peki Dead Island 2'yle harmanlanan Goat Simulator 3'ü oynayabilmek için nasıl bir PC'ye ihtiyaç duyulacak?
Goat Simulator 3 sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-4690K
- Bellek: 8 GB
- Depolama: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 9400F
- Bellek: 16 GB
- Depolama: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070
Goat Simulator 3 için hazırlanan eğlenceli fragman: