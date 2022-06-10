Keçi simülasyon oyunu Goat Simulator 3 için eğlenceli bir duyuru gerçekleştirildi. Duyurunun en dikkat çeken yanı ise fragmandı. Fragmanı benzersiz kılan şey, yeni Dead Island oyunu geliyor gibi gözükürken bir anda Goat Simulator 3'ün ortaya çıkmasıydı.

Video oyun tutkunlarının yakından takip ettikleri Summer Game Fest 2022 etkinlikleri resmen başladı. Etkinliklerin ilk gününde, çok sayıda AAA ve bağımsız geliştirici oyunu tanıtıldı. Tanıtımlar kapsamında Summer Game Fest 2022'ye damgasını vuran yapımsa Goat Simulator 3 oldu. Geliştirici ekip Coffee Stain Studios, duyurduğu yeni oyun için hazırladığı fragman ile oyuncuları güldürmeyi başardı.

Bundan tam 11 yıl önce, yani 2011 yılında Dead Island isimli bir oyun piyasaya sürülmüş ve o dönemlerde tüm oyuncuların ilgisini çekmişti. Yıllar boyunca sessizliğini koruyan ekipse birkaç ay önce bir açıklama yapmış ve Dead Island 2'nin yolda olduğunu duyurmuştu. İşte bu fırsatı değerlendiren Goat Simulator 3 geliştiricileri, hazırladıkları fragmanı önce Dead Island 2'ymiş gibi gösterip, sonra da Goat Simulator 3'e dönüştürdü.

Goat Simulator 3, tam anlamıyla kaos dolu olacak

Goat Simulator 3 için hazırlanan fragmana baktığımızda, oyunun tam anlamıyla kaos içereceğini söyleyebiliriz. Çünkü geliştirici ekip, oyunda yönettiğimiz keçilere yepyeni ekipmanlar verdiler. Roketatarlar, paramotorlar ve telepatik özellikler, fragmanda gördüğümüz detaylar arasında yer alıyor.

Goat Simulator 3, önceki oyundaki gibi tek oyunculu bir yapıya da sahip olacak. Ancak bu kez, çevrimiçi çok oyunculu modda da keçi olup kaos çıkarabileceksiniz. Epic Games'te listelenmeye başlayan oyunun fiyatı ise şimdilik açıklanmadı. Peki Dead Island 2'yle harmanlanan Goat Simulator 3'ü oynayabilmek için nasıl bir PC'ye ihtiyaç duyulacak?

Goat Simulator 3 sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-4690K

Intel Core i5-4690K Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050Ti

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 9400F

Intel Core i5 9400F Bellek: 16 GB

16 GB Depolama: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070

Goat Simulator 3 için hazırlanan eğlenceli fragman: