God of War'ı Windows 7 ve Windows 8'e Getiren Mod Yayınlandı

Bağımsız geliştiriciler, daha geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen God of War için özel bir mod oluşturdu. Bu mod, Windows 10'u destekleyen oyunun Windows 7 ve Windows 8'de de oynanabilmesini sağlıyor.

PC sahibi video oyun tutkunlarının birkaç gündür tek bir gündemi var; PlayStation ekosisteminin ikonik oyunlarından God of War. Zira ilk kez yıllar önce tanışma imkanı yakaladığımız özel oyun, artık PC'lerde de oynanabiliyor. 329 TL'lik etikete sahip olan oyun, Steam'de yapılan yorumlara göre oyunculardan tam not almış durumda.

God of War'ın geliştiricisi Santa Monica Studio, bu özel oyunu Windows 10 64 bit işletim sistemleri için özel olarak oluşturdu. Yani bu oyunu oynamak istiyorsanız, resmi olarak ya Windows 10 ya da Windows 11 kullanmanız gerekiyor. Ancak oyun modu denince akla gelen ilk sitelerden olan Nexus Mods'a eklenen bir mod, God of War efsanesinin Windows 8 ve hatta Windows 7'de de kullanılmasına imkan tanıyor. Üçüncü taraf mod, nispeten eski bilgisayarlara sahip olan oyuncuların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Tamam da ne gerek vardı?

Microsoft, Windows 7'ye verdiği desteği zaten uzunca bir süre önce kesti. Windows 8 ve Windows 8.1 ise her zaman bir ara işletim sistemi olarak kaldı. Hal böyle olunca bağımsız geliştiricilerin neden böyle bir şey yaptığını düşünmüş olabilirsiniz. Hemen açıklayalım; Windows 7 ve Windows 8'in özellikle de Windows 10'dan çok daha hafif olan yapısı, bazı bilgisayarların performansını doğrudan etkiliyor. Bağımsız geliştirici, tam da bundan ötürü böyle bir mod geliştirdi.

God of War sistem gereksinimleri:

Minimum gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X (4 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

Depolama: 70 GB

DirectX: Sürüm 11

Önerilen gereksinimler:

İşlemci: Intel Core i5-6600k / AMD Ryzen 5 2400 G

RAM: 8 GB

GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (4 GB)veya AMD Radeon RX 570 (4 GB)

İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit

Depolama: 70 GB

DirectX: Sürüm 11

Eğer siz de bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen ve God of War'ın Windows 7 ile Windows 8'de de oynanmasını sağlayan moda ulaşmak isterseniz, buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. God of War ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak isteyen okurlarımızı ise buradaki içeriğimize bekliyoruz.

Not: Üçüncü taraf modların kullanım risklerini göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederiz. Webtekno, modün yüklenmesi ve kullanımı nedeniyle meydana gelecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.