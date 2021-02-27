Godzilla vs Kong filminde beraberlik beklentisinin aksine, filmde mutlaka bir tarafın kazanacağı belirtildi. Koronavirüs pandemisinin film sektörüne vurduğu yumruk nedeniyle bu yıl oldukça az film üretildi. Godzilla vs Kong filmi de hem kült karakterleri barındırmasından dolayı hem de filme aç sinema aşıklarından dolayı daha çok gündeme gelmeye başladı.

2021 yılının en fazla beklenen yapımı haline gelen Godzilla vs Kong ile ilgili IGN ekibine konuşan yönetmen Adam Wingard, filmin yayınlanmasına 1 ay kala önemli açıklamalarda bulundu.

Yıllardır internet aleminde Godzilla vs King Kong karşılaşmaları yapılıyor, herkes kendi sevdiği kült karakterini bir adım öne çıkarıyordu. Özellikle bu konuda yıllar içinde açılmış on binlerce başlık, yüz binlerce post bulabilirsiniz. Wingard, bu mücadeleye son noktayı 26 Mart 2021’de koymayı planlıyor.

Gozilla vs Kong: büyük kavga başlıyor ve bitiyor

Hayranlarının adeta Muhammed Ali’yle Joe Frazier’ın boks maçına benzettiği, Godzilla vs Kong karşılaşması yılların merakını sonlandıracak. Adam Wingard bu mücadelenin kesin bir kazananının olacağını belirtiyor. IGN’e yaptığı açıklamada “Bu filmin gerçek bir karşılaşma gibi hissettirmesini istedim. Film sonrasında artık tartışmaların sona ermesini istiyorum. Bu kesin sonuç olacak. Godzilla ve King Kong orada, birbirlerini ölesiye dövüyorlar. Sonunda birisi kazanıyor. İşte bu kadar.” diyen Wingard'ın açıklamaları filmle ilgili önemli bilgiler edinmemizi sağlıyor.

Herkesin beraberlik beklentisinde olduğu film için bu açıklamayı yapan Wingard, ortamdaki heyecanı arttırıyor gibi. Bununla beraber Türkiye’de 26 Mart’ta vizyona girecek filmi pandemi sürecinde nasıl izleyeceğiz şu an için bilinmiyor. 31 Mart'ta HBO Max'te yayınlanacak filmin ülkemizde hizmet veren bir yayın karşılığı bulunmuyor.