Önümüzdeki mart ayında çıkacak Godzilla vs Kong filmine dair Japonya'da yeni bir fragman yayınlandı. Bir önceki fragmanla son derece benzer sahnelere sahip yeni fragmanda Godzilla'nın Kong'u tokatladığı görülüyor.

31 Mart’ta ABD’deki sinema salonları ve HBO Max’te yayına girecek Godzilla vs. Kong filmine dair Japonya’da yeni bir fragman yayınlandı. Yeni fragman, bir önceki fragmanla son derece benzerlik gösterse de yayınlanan görüntülerde Godzilla’nın Kong’u bir güzel tokatladığı görülüyor.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalı filmin nasıl biteceğine dair detaylar paylaşmıştı. İddialar doğru çıkarsa gördüğümüz çoğu Kong Godzilla karşılaşmasında Kong aslında robot bir Godzilla ile savaşıyor olabilir.

Yayınlanan yeni fragman:

Başrollerinde Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall ve Kyle Chandler’ın yer aldığı Godzilla vs Kong, Monsterverse evreninin 4. filmi olacak. Son derece heyecanla beklenen film hakkında birçok iddia ve teoriler ortaya atılıyordu ancak bugüne kadar en iddialı detaylar WorldofGeekdom adlı bir YouTube kanalından geldi.

Açıkçası hem geçtiğimiz haftalarda yayınlanan hem de Japonya için yayınlanan iki fragmanda da robot Godzilla’ya dair herhangi bir ipucu bulunmuyor. Açıklanan olay örgüsünde Kong’un kendi evini bulabilmek için öksüz bir kızla yeni bir maceraya çıkacağı, ancak Godzilla'nın buna engel olacağı söylenmişti.