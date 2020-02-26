GOG, Artık Müşterilerine 30 Gün İçinde İade Şansı Tanıyor

Verdiği bedava ya da yüksek indirimli oyunlarla bilinen GOG, yine fazlasıyla cömert bir yeniliğe öncülük ediyor. Dijital oyun satış sitesi, müşterilerine aldıkları oyunları 30 gün içerisinde iade etme hakkı tanıyor.

Video oyunlar, özellikle sanal platformlardan alındığı takdirde iade sorunlarına sebep olabiliyor. Bu konuda bir nebze daha faydalı olan fiziksel oyun kopyalarının ise çevreye ne kadar zararlı olduğu biliniyor. Bir dijital video oyun satış sitesi olan GOG, yeni güncellediği şartlarıyla bu soruna son veriyor.

‘Good Old Games’ açılımlı site, aldığı oyundan pişman olan kullanıcılara gönül rahatlatıcı bir çare sunuyor. İade politikasını değiştiren GOG, artık müşterilerine uzun bir iade etme süresi tanıyor. Belirlediği süre içinde oyunların iadesini sağlayan site, başkasından gönderilen hediyelerde ve DLC paketlerinde ise tabii ki bu olanağı geçerli kılmıyor.

30 gün içinde iade olanağı

GOG müşterileri, artık bir oyunu aldıktan sonra 30 gün içerisinde o oyunu siteye iade edebiliyor. GOG, iade taleplerinin geri çevrilmesinin, ancak oyunlar için varını yoğunu ortaya koyan oyun geliştiricilerinin kalbini kıracak bir eylemde bulunulması nedeniyle gerçekleşeceğini söylüyor. Bunun ne demek olduğu henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Ancak sanıyoruz ki oyuna karşı kırıcı yorumlarda bulunmak iade hakkını kaybetmeye neden olabiliyor.

30 gün, bir oyunu oynayıp beğenmemek için oldukça uzun bir süre. İadelere herhangi bir sayı sınırlaması getirilmemesi, oyunculara birkaç günde sıkıldıkları oyunları kolayca geri verebilme şansı tanıyor. Aynı zamanda oyunu kaç saat oynamış olduğunuz da iade etme hakkınıza bir etkide bulunmuyor.

Cömert olanak suistimal edilebilir

Aslında bu politika geliştirmesi dijital oyun satış platformları arasında bir ilk değil. Steam ve Epic Games, herhangi bir nedene bağlı olarak 15 içerisinde oyunların iade edilebilmesine olanak tanıyor. Ancak bu kadar cömert bir teklif hiçbir platformda mevcut değil. Bunun nedeninin olanakları suistimal edebilecek oyuncular olması muhtemel. Tahminimizce birçok oyunu denemek için alıp arka arkaya geri veren ve tekrar oyun alan çok fazla oyuncu olacak, ancak GOG’un bunun önüne nasıl geçeceğini bilemiyoruz.